Florida se pone a dos juegos de la gloria en la Copa Stanley

Evan Rodrigues anotó un par de goles en el tercer período, Niko Mikkola y Aaron Ekblad también anotaron y los Panthers usaron otro remate hermético para alejarse y vencer a los Oilers 4-1 para tomar una ventaja de 2-0 en la final de la Copa Stanley.

Sergei Bobrovsky detuvo 18 tiros para Florida, que tenía marca de 1-8 de todos los tiempos en finales de Copa antes de que comenzara esta serie, y ahora está a dos victorias de capturar su primer campeonato. Marca en dos juegos: Florida 7, Edmonton 1.

"Un trabajo de seis hombres contra los mejores jugadores del mundo", dijo Ekblad.

Pero la victoria tuvo un precio para Florida, ya que los Panthers perdieron a Barkov, su capitán, cuando el delantero de Edmonton, Draisaitl, se lanzó hacia él a mitad del tercer período y lo golpeó en la cabeza. Barkov permaneció inactivo por algún tiempo, necesitó ayuda para llegar a la banca y bajó por el túnel hacia el vestuario de Florida para una evaluación adicional.

El entrenador de Florida, Paul Maurice, no ofreció ninguna actualización sobre la condición de Barkov y se mostró mucho más reservado de lo que suele ser después de las victorias.

"Esto no es The Oprah Winfrey Show", dijo Maurice sobre el golpe de Barkov. "Mis sentimientos no importan".

Mattias Ekholm anotó y Stuart Skinner detuvo 25 tiros para los Oilers, que ahora tienen que enfrentarse a una historia seria.

Edmonton sólo se recuperó exitosamente de un déficit de 2-0 en una serie al mejor de siete una vez: contra San José en la Ronda 2 de los playoffs de 2006. Y los equipos que comienzan la final de la Copa Stanley con una desventaja de 2-0 han regresado para ganar sólo cinco veces en 54 situaciones anteriores.

"Creo que sentimos que vinimos aquí y jugamos lo suficientemente bien como para dividirnos", dijo el entrenador de los Oilers, Kris Knoblauch. "No siempre sucede".

La serie se reanuda con el tercer juego en Edmonton el jueves por la noche.

"Ciertamente podemos ser mejores", dijo Draisaitl. “Empieza conmigo. ... Ciertamente tengo mucho más para dar. No es mi mejor momento esta noche. Obviamente, ser dueño de eso”.

Draisaitl recibió sólo una penalización menor por maltratar el golpe que sacó a Barkov del juego. Rodrigues anotó un gol para poner el 3-1, el primer gol de juego de poder que Edmonton permitió en sus últimas 34 ocasiones con un hombre menos.

Connor McDavid tuvo la oportunidad de acercar a Edmonton a uno en una escapada cuando quedaban unos 6 minutos. Bobrovsky lo detuvo, y luego él y Matthew Tkachuk pelearon un poco a lo largo de las tablas después de la jugada; los Panthers todavía estaban furiosos por el golpe a Barkov.

"No tengo respuesta ni comentarios sobre eso", dijo Tkachuk cuando se le preguntó qué pensaba del golpe de Draisaitl a Barkov, y si tenía algún nivel de preocupación de que el capitán de Florida pudiera perder tiempo.

McDavid dijo sobre el golpe: "Pensé que era parte del juego".

Y añadió Ekblad: "Esperamos que esté bien".

Las emociones estuvieron altas toda la noche. Warren Foegele de Edmonton fue expulsado en el primer período por un golpe rodilla contra rodilla que sacó brevemente del juego a Eetu Luostarinen de Florida; Esa expulsión, más una lesión del defensa de los Oilers, Darnell Nurse, los dejó con sólo 11 delanteros y cinco defensores durante gran parte del juego.

Rodrigues anotó temprano en el tercero tras una pérdida de balón para una ventaja de 2-1, estableciendo el tono para otra remontada de Florida. Los Panthers, que perdían 1-0 después de 20 minutos, ahora tienen el mejor 5-2 de la NHL cuando van perdiendo después de un período en estos playoffs.

Ekblad selló el triunfo con un gol de portería vacía faltando 2:28.

“Se supone que es difícil. Se supone que es difícil”, dijo McDavid. "Estoy emocionado de ver de qué está hecho nuestro grupo".

Al igual que en el Juego 1, un equipo sacó provecho de su primer tiro. El sábado fue Florida y esta vez Edmonton.

No hubo mucho que decir: Ekholm patinó casi a lo largo del hielo con los equipos jugando 4 contra 4, lanzando un tiro aparentemente inofensivo que se metió entre las almohadillas de las piernas de Bobrovsky y salió disparado hacia el fondo de la red. McDavid, que jugaba en el edificio donde fue seleccionado en el draft de 2015, consiguió una de las asistencias al gol, su asistencia número 27 en esta postemporada.

A mitad del segundo, los Panthers empataron. Mikkola tenía dos tiros por turno; uno estaba en la red equivocada y el otro compensó con creces ese casi error.

Momentos después de que, sin darse cuenta, lanzó un revés hacia Bobrovsky, quien estaba lo suficientemente alerta como para salvar a su compañero de equipo de la vergüenza de un gol en propia puerta, Mikkola manejó un envío de Anton Lundell y superó a Skinner para llevar a Florida a un empate 1-1.

"Bob estaba despierto", dijo Mikkola.

Los tiros fueron 22-7 en Florida después de 40 minutos, y los Oilers, que lideraron la liga en tiros a puerta esta temporada, se vieron limitados a un mínimo de la temporada al entrar en el tercero. Bobrovsky fue puesto a prueba mucho más en el tercero que en los dos primeros períodos, pero estuvo a la altura nuevamente y cedió dos goles o menos por duodécima vez en sus últimos 13 juegos.

Y Florida, por primera vez, está a dos victorias de la Copa.

“Es especial”, dijo Rodrigues. “Tratando de aceptarlo. Tratando de permanecer en el momento. Son dos grandes victorias para nuestro equipo, pero creo que ya hemos pasado página y nos estamos preparando para el tercer juego”.

FUENTE: AP