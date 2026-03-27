viernes 27  de  marzo 2026
DEPORTES

Francia califica de "paso atrás" el nuevo test de feminidad del COI

Casi treinta años después de haber renunciado a su práctica, el COI indicó el jueves que las pruebas de feminidad se restablecerán rumbo a los JJOO 2028

La presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), la zimbabuense Kirsty Coventry, gesticula al dirigirse al público durante su primera conferencia de prensa al mando, en Costa Navarino, Grecia, el 20 de marzo de 2025.

La presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), la zimbabuense Kirsty Coventry, gesticula al dirigirse al público durante su primera conferencia de prensa al mando, en Costa Navarino, Grecia, el 20 de marzo de 2025.

AFP / Fabrice COFFRINI
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

PARÍS.- Francia expresó este viernes su "gran preocupación" por el anuncio del Comité Olímpico Internacional (COI) de restablecer las pruebas genéticas de feminidad a partir de los Juegos de Los Ángeles 2028, "un paso atrás" lamentado por la ministra de Deportes, Marina Ferrari.

"Nos oponemos a una generalización de las pruebas genéticas que plantean numerosas cuestiones éticas, jurídicas y médicas, especialmente a la luz de la legislación francesa en materia de bioética", que prohíbe estas pruebas, declaró la ministra en un comunicado enviado a la prensa.

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Casi treinta años después de haber renunciado a su práctica, el COI indicó el jueves que las pruebas de feminidad se restablecerán, excluyendo de facto del deporte femenino a las atletas transgénero y a una gran parte de las atletas intersexuales para los Juegos de Los Ángeles.

"Francia toma nota" de esta decisión, pero "en nombre del gobierno francés, quiero expresar nuestra gran preocupación ante esta decisión", señaló Ferrari.

"Estas pruebas, instauradas a partir de 1967, llegaron a su fin en 1999 debido a las fuertes reservas de la comunidad científica sobre su interés. Francia lamenta este retroceso", deploró la ministra.

Ferrari considera que esta decisión del COI "plantea graves inquietudes en la medida en que se dirige específicamente a las mujeres, al establecer una distinción que vulnera el principio de igualdad".

"Asimismo, define el sexo femenino sin tener en cuenta las especificidades biológicas de las personas intersexuales cuyas características sexuales presentan variaciones naturales, lo que conduce a un enfoque reductivo y potencialmente estigmatizante", prosiguió la ministra de Deportes.

Recordó, además, que Francia "sigue comprometida con la equidad de las competiciones tanto como con el respeto a la vida privada de sus atletas, al igual que con su integridad y su bienestar".

El COI recurrió a los test cromosómicos de feminidad entre 1968 y los Juegos Olímpicos de Atlanta de 1996, antes de renunciar a ellos en 1999 bajo la presión de la comunidad científica, que cuestionaba su idoneidad, y de su propia comisión de deportistas.

¿Sin conflictos con Trump?

Si bien la nueva presidenta del COI, Kirsty Coventry, todavía no se ha reunido con Donald Trump, anfitrión de los Juegos Olímpicos 2028, esta política elimina el principal asunto que podría haber generado un conflicto con el presidente estadounidense.

Desde el inicio de su segundo mandato, Trump excluyó por decreto a los deportistas transgénero del deporte femenino, una medida que iba contra las reglas vigentes del COI en ese momento.

Este último celebró la noticia en una publicación en su red Truth Social. "¡Esto solo ocurre gracias a mi poderoso decreto que protege a las mujeres y a las niñas!", escribió.

FUENTE: AFP

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