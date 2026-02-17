Alcaldesa de Los Ángeles pide la renuncia del jefe de los Juegos Olímpicos 2028

Atletas olímpicos y oficiales posan para una foto con la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, y el gobernador Gavin Newsom mientras exhiben la bandera olímpica, el 13 de agosto de 2024.

LOS ÁNGELES.- La alcaldesa de Los Ángeles , Karen Bass , pidió la renuncia del presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos 2028 , Casey Wasserman , cuyo nombre aparece en los archivos de Jeffrey Epstein .

Es "lamentable" que el comité ejecutivo de los Juegos Olímpicos apoye a Wasserman, consideró la alcaldesa en una entrevista con CNN el lunes por la noche. "En mi opinión, debería renunciar", dijo.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos divulgó el mes pasado correos electrónicos subidos de tono que envió Wasserman en 2003 a la cómplice y expareja de Epstein, Ghislaine Maxwell.

Desde entonces, ha habido varios llamados que piden la dimisión del presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Los Ángeles 2028.

Al principio, Karen Bass se abstuvo de tomar posición en la polémica sobre Wasserman, al señalar que correspondía al consejo de administración de los Juegos decidir si se mantenía o no en su cargo.

Wasserman, de 51 años, ha sido una personalidad influyente de Hollywood. Tras las revelaciones de sus contactos, publicó un comunicado en el que lamentaba "profundamente" esa correspondencia de 2003, previa a la primera detención del delincuente sexual.

Epstein murió en prisión en 2019 antes de ser juzgado por explotación sexual de menores. Pero ya en 2008 había recibido una primera condena por solicitar servicios sexuales a una menor de edad.

Por ahora Wasserman no ha sido acusado de ningún delito en el marco de este escándalo.

Su agencia artística representa a numerosas estrellas del mundo de la música, el deporte y el entretenimiento, entre ellos Pharrell Williams y los grupos Coldplay e Imagine Dragons.

Varios artistas, incluida la cantautora Chappell Roan, ganadora de un premio Grammy, han anunciado su salida de la agencia después de que se conoció la implicación de Wasserman en el escándalo.

Nieve aplaza pruebas

Varias pruebas de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina previstas para el martes en Livigno, entre ellas la final del snowboard slopestyle femenino, quedaron aplazadas por una fuerte nevada en esta estación de montaña del norte de Italia, anunciaron los organizadores.

Inicialmente prevista para las 13h00 locales (12h00 GMT), esa final de snowboard quedó descartada para el martes, sin que por ahora se haya comunicado la nueva fecha y horario.

La final del big air masculino del esquí acrobático, prevista para el martes a las 19h30 (18h30 GMT) se mantiene por el momento.

En otra de las instalaciones olímpicas en Livigno, las rondas de clasificación de los aerials del esquí acrobático, tanto en hombres como en mujeres, debían empezar hacia las 10h45 (9h45 GMT), pero no lo habían hecho a mitad de la jornada, momento en el cual se anunció que no iban a tener lugar este martes.

El lunes, el inicio de la final del air femenino del esquí acrobático fue retrasada más de una hora por fuerte viento y nieve, para permitir a los organizadores limpiar el trampolín gigante del snowpark.

La prueba pudo disputarse ese mismo día sin mayores incidentes.

FUENTE: AFP