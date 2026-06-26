viernes 26  de  junio 2026
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Francia se queda con el primer lugar del grupo tras vencer a una Noruega sin Haaland

Francia y Noruega llegaban ya clasificadas a Foxborough (cerca de Boston) en esta tercera jornada del Mundial, después de ganar en las dos primeras

El delantero francés Kylian Mbappé, número 10, celebra el segundo gol de su equipo durante el partido de fútbol del Grupo I del Mundial 2026 entre Francia e Irak en el Estadio de Filadelfia, el 22 de junio de 2026.&nbsp;

El delantero francés Kylian Mbappé, número 10, celebra el segundo gol de su equipo durante el partido de fútbol del Grupo I del Mundial 2026 entre Francia e Irak en el Estadio de Filadelfia, el 22 de junio de 2026. 

FRANCK FIFE / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

FOXBOROUGH.- Ousmane Dembélé demostró que no solo de Kylian Mbappé vive Francia y, con un triplete, condujo a su país al triunfo 4-1 sobre Noruega este viernes en el cierre del Grupo I del Mundial, donde los Bleus terminan líderes con un pleno de tres victorias.

El Balón de Oro 2025 fue un huracán en la primera parte (7', 20', 32') y Desiré Doué, de cabeza, puso la cereza en el pastel (90+3') del triunfo ante una Noruega para quien marcó Thelo Aasgaard en el 21', ante la mirada desde el banquillo de Erling Haaland, suplente en esta ocasión para dosificar fuerzas.

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Los dos equipos llegaban ya clasificados a Foxborough (cerca de Boston) en esta tercera jornada, después de ganar en las dos primeras, y con 9 puntos el liderato fue para Francia, cuyo rival en dieciseisavos será uno de los mejores terceros clasificados, el martes en East Rutherford.

Ese mismo día, en el Dallas Stadium de Arlington, Noruega se verá con Costa de Marfil.

Haaland, que vio todo el partido desde fuera sin llegar a entrar en juego, volverá presumiblemente a la titularidad del equipo escandinavo, mientras que en el banquillo de Francia regresará para las rondas de eliminación directa su seleccionador Didier Deschamps, ausente en esta ocasión por el fallecimiento reciente de su madre, que le obligó a desplazarse a su país.

Deschamps, pese a su ausencia, se convirtió en el técnico con más triunfos en Mundiales, con 17, superando al alemán Helmut Schön (16).

Persiguiendo a Messi

La suplencia de Haaland evitaba de entrada el duelo de pistoleros al más puro estilo western con Kylian Mbappé, algo que Dembélé aprovechó.

El atacante del PSG había logrado en el anterior partido ante Irak (3-0) su primer gol en un Mundial, a modo de preámbulo antes de destapar el tarro de las esencias este viernes.

El primero y el tercero, en los minutos 7' y 32', fueron con sendos tiros cruzados en el área rodeado de rivales y dejando patente su capacidad para hacer daño desde su rol de extremo.

Entre medias, un segundo tanto con un certero tiro desde fuera del área (20').

Con un total de 4 tantos en lo que va de torneo, Dembélé alcanzó en el segundo puesto de la tabla de máximos anotadores a Mbappé, Haaland y el brasileño Vinicius Jr, y quedó a solo uno de los cinco del líder, el argentino Lionel Messi.

El récord debe esperar

Mbappé, el héroe francés en los triunfos previos ante senegaleses e iraquíes con dos tantos en cada partido, también consiguió un doblete este viernes... pero de asistencias, para los dos primeros goles de Dembélé.

Y eso que el inicio del partido parecía prometer otra exhibición de "Kyky", que a los 25 segundos envió al larguero.

Cambiado en el 87', sin éxito en sus repetidos intentos de marcar durante la segunda mitad, queda frenado en 16 goles en Mundiales, los mismos que el retirado alemán Miroslav Klose y a dos de Messi, que puede ampliar su ventaja el sábado contra Jordania.

Día de descanso

Si bien Francia introdujo cuatro cambios en su once respecto al segundo partido, para dar oxígeno a varios jugadores antes de las rondas de eliminación directa, Noruega hizo una rotación más profunda y junto a Haaland también fue suplente la otra figura nacional, Martin Odegaard.

La decisión de Stale Solbakken vació de pólvora el armamento ofensivo del equipo y su único momento de esperanza fue el tanto de Thelo Aasgaard (21'), para frenar unos instantes la euforia francesa.

Pero hasta ahí llegó la mordiente de los escandinavos, que incluso vieron cómo el arquero Mike Maignan adivinaba un tiro penal de Jorgen Strand Larsen en el 50'.

Senegal aplastó a Irak

Senegal venció 5-0 a Irak el viernes en el cierre del Grupo I del Mundial y quedó a la espera de otros resultados para conservar un lugar entre los mejores terceros que avanzan a los dieciseisavos de final.

Los Leones de la Teranga, comandados por Sadio Mané, vencieron al equipo más débil de la zona en Toronto con goles de Habib Diarra (minuto 4), Ismaïla Sarr (56), Pape Gueye por duplicado (59 y 72) e Iliman Ndiaye (82).

Por detrás de Francia y Noruega en el grupo con tres puntos, deberán permanecer a la expectativa de los partidos restantes de la fase de grupos para conocer si avanzan a la siguiente ronda.

FUENTE: AFP

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