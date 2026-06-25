jueves 25  de  junio 2026
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Mbappé vs. Haaland, duelo entre matadores en el Mundial

El careo entre Kylian Mbappé y Erling Haaland sería el primer gran choque entre goleadores en los quince días de actividad de la Copa del Mundo

El atacante francés Kylian Mbappé celebra luego de anotar el primer gol de su equipo en un partido del Mundial contra Senegal, el 16 de junio de 2026.

El atacante francés Kylian Mbappé celebra luego de anotar el primer gol de su equipo en un partido del Mundial contra Senegal, el 16 de junio de 2026.

CHARLY TRIBALLEAU / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

FOXBOROUGH.- Presente y futuro del fútbol, en el Top-3 de goleadores del Mundial, referencias de sus selecciones: Kylian Mbappé y Erling Haaland se citan el viernes cerca de Boston para luchar por la punta del Grupo I.

Se trataría del primer gran choque entre goleadores en los quince días de actividad de la Copa del Mundo, bañada de anotaciones de sus grandes divos, empezando por las cinco dianas que coronaron a Lionel Messi como el artillero histórico con 18 anotaciones.

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Pero el astro argentino, de querer, deberá seguir por televisión la pugna entre Francia y Noruega, dos equipos que llegan al cierre de la primera ronda con el boleto a dieciseisavos de final ya en la mano.

Además del liderato del grupo, habrá varias minidisputas en Foxborough, Massachusetts: la caza de Messi como goleador en Norteamérica, la persecución de Mbappé al "10" en la tabla de goleadores mundialistas de todos los tiempos y la insaciabilidad de Haaland en su primer Mundial.

El capitán francés, de 27 años, autor de cuatro goles en Estados Unidos, ya ha dicho que su lucha no es una carrera goleadora con Messi, sino la lucha de unos Bleus para bordar su tercera estrella.

"Si quiero fijarme en lo que hace Leo, voy a tener que hacer todavía más. Yo no miro en absoluto lo que él hace. Solo pienso en ayudar a mi equipo", afirmó tras anotar su segundo doblete en la victoria ante Irak (3-0) el lunes en Filadelfia.

Solidaridad con Deschamps

Tras firmar una temporada sin títulos con el Real Madrid, Mbappé ha mostrado un nivel avasallante en suelo estadounidense, donde se estrenó noqueando por partida doble a Senegal (3-1) en East Rutherford, Nueva Jersey.

Con dos dobletes consecutivos, la estrella merengue igualó los 16 goles del alemán Miroslav Klose, desplazado por Messi al segundo escalón de la artillería histórica, y se tornó en el mayor goleador de Francia (60 tantos), tras desbancar a Olivier Giroud.

Pero el "10" francés resta importancia, al menos públicamente, a sus hazañas individuales y está concentrado en disputar su tercera final mundialista, tras la victoria en 2018 y la derrota en 2022, precisamente ante su excompañero en el PSG.

Su arranque intratable, jugando como centrodelantero, en la competición que lo graduó de estrella internacional, se enfrenta a un imprevisto: la ausencia de Didier Deschamps en el Gillete Stadium.

El seleccionador galo regresó a Francia el martes por la muerte de su madre. Su eterno asistente, Guy Stéphan, comandará a los subcampeones mundiales y grandes candidatos al título en Norteamérica.

"Nuestros pensamientos están con nuestro entrenador y con toda su familia. No están solos", escribió Mbappé, goleador de LaLiga (25 goles), en redes sociales.

Orgullo vikingo

La titularidad del capitán no es segura en el cotejo entre los dueños de los boletos directos del Grupo I. Stéphan podría optar por darle descanso con miras a la fase eliminatoria.

Con puntaje perfecto, ambos equipos buscarán el primer puesto para tener, a priori, un rival más fácil en la siguiente instancia.

Tampoco está confirmada la presencia del llamado androide del Manchester City, Haaland, autor de cuatro goles en la primera participación de Noruega en una Copa del Mundo en 28 años.

El artillero de la Premier League (27 anotaciones) comparte con Mbappé y Vinicius Jr la segunda posición de goleadores.

"Habrá cambios contra Francia", anunció el técnico noruego, Stale Solbakken, tras la clasificación de los suyos frente a Senegal (3-2) el lunes con doblete de...sí, el "9". Antes había vacunado dos veces a Irak (4-1).

"Nuestro estado físico al final del encuentro de hoy demuestra que otros jugadores deben tener su oportunidad", agregó.

A pesar del aviso de Solbakken, a la mayoría le resultaría difícil imaginar que la máxima figura vikinga quiera perderse la oportunidad de ampliar su asombrosa cifra de 59 goles en 52 partidos con su país.

Pero el gigantesco centrodelantero, de 25 años, campeón con los Citizens de las pasadas FA Cup y Copa de la Liga, restó importancia al choque con los franceses.

"Sinceramente, ahora me importa poco ese partido", confesó a Fox Sports. "Hemos logrado clasificarnos, lo cual es increíble. Es probable que los franceses nos ganen. Seguramente ganarán el torneo".

FUENTE: AFP

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