martes 30  de  junio 2026
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Con show de Mbappé y Olise, Francia avanza a octavos del Mundial

Con la clasificación a octavos del Mundial 2026 asegurada, Francia se enfoca en el próximo desafío ante Paraguay.

El delantero francés Kylian Mbappé, número 10 del ranking, celebra el tercer gol de su equipo con sus compañeros durante el partido de dieciseisavos de final del Mundial de 2026 entre Francia y Suecia

El delantero francés Kylian Mbappé, número 10 del ranking, celebra el tercer gol de su equipo con sus compañeros durante el partido de dieciseisavos de final del Mundial de 2026 entre Francia y Suecia

(Foto de TIMOTHY A. CLARY / AFP)
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Con un nuevo show de Kylian Mbappé y Michael Olise, Francia goleó 3-0 a Suecia este martes en East Rutherford y clasificó a octavos de final del Mundial de 2026.

Los Bleus de Didier Deschamps sumaron su cuarta victoria al hilo en Norteamérica con el tercer doblete de Mbappé (45', 74') y una diana de Bradley Barcola (53') en el MetLife Stadium.

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Gran candidata a la corona, que se entregará el 19 de julio en el mismo recinto a las afueras de Nueva York, Francia buscará el pase a cuartos el sábado en Filadelfia ante Paraguay, envalentonada tras eliminar a Alemania.

Con el tanto que derrumbó la resistencia de los escandinavos, entrenados por el británico Graham Potter, Mbappé igualó a Lionel Messi (6 dianas) como el máximo artillero en Norteamérica.

En una carrera goleadora sin tregua, el astro del Real Madrid además está ahora a apenas una anotación de alcanzar al capitán de la Albiceleste (19) como goleador histórico de la máxima cita del fútbol.

El festejo frente a los suecos le permitió desplazar al alemán Miroslav Klose (16 goles), ya retirado del balompié, al tercer puesto de la tabla de cañoneros de todos los tiempos en la Copa del Mundo.

Al culminar una asociación entre Ousmane Dembélé y Olise, máximo asistente de la Copa con cinco pases de gol, Mbappé abrió la cuenta y además dio pie, junto a sus compañeros, en un momento emotivo en el MetLife Stadium.

Tras el 1-0, el plantel en pleno corrió a abrazar al entrenador Didier Deschamps, cuya madre falleció la semana pasada en Francia.

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