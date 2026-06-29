lunes 29  de  junio 2026
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Paraguay saca a Alemania del Mundial y avanza a los octavos de final

En una de las más grandes sorpresas del torneo en tiempos recientes, Paraguay derrotó a Alemania en la tanda de penales para mantener vivo su sueño mundialista

Jugadores de Paraguay celebran luego de superar a Alemania en la tanda de penales de un partido en el Mundial, el 29 de junio de 2026.

Jugadores de Paraguay celebran luego de superar a Alemania en la tanda de penales de un partido en el Mundial, el 29 de junio de 2026.

MAURO PIMENTEL / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

FOXBOROUGH.- Con una actuación brillante del portero Orlando Gill, Paraguay protagonizó este lunes una de las mayores sorpresas del Mundial 2026 al vencer en penales a Alemania en Foxborough, cerca de Boston, y clasificar a octavos de final.

El equipo del autodenominado "cazador de utopías", Gustavo Alfaro, logró lo inesperado en su primera participación en una Copa del Mundo desde 2010, con atajadas de su guardameta a los disparos de Kai Havertz y Nick Woltemade.

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El defensor José Canale anotó el tanto del triunfo desde el punto blanco (4-3), tras un partido que quedó igualado 1-1 en el tiempo regular gracias a anotaciones de la joya albirroja, Julio Enciso (42'), y Havertz (54').

Los tetracampeones del mundo, que en Norteamérica superaron la fase de grupos por primera vez desde que alzaron la cuarta corona en 2014, perdieron por primera vez una tanda de penales en un Mundial.

El cotejo en el Gillete Stadium, donde los hinchas alemanes fueron amplia mayoría, estuvo cargado de dramatismo.

En el alargue, el primero del certamen, hubo un momento de gran suspenso cuando el defensor alemán Jonathan Tah (102') anotó en un córner.

Pero el árbitro marroquí Jalal Jayed invalidó la anotación por considerar que hubo una falta de Waldemar Anton sobre Gill antes del cabezazo de Tah.

Tras pasar la primera fase con mucho más sufrimiento del esperado, la selección paraguaya removió el tablero mundialista gracias en buena medida a los dotes tácticos de Alfaro y la disciplina de sus dirigidos.

Eliminada mucho antes de lo esperado, Alemania seguramente vio el último partido internacional de su legendario portero Manuel Neuer, de 40 años, el único remanente de la generación que cargó el trofeo hace doce años en Brasil.

La Albirroja luchará ahora por el pase a cuartos ante el ganador entre Francia, gran candidata al título, y Suecia, que se enfrentan el martes en East Rutherford, Nueva Jersey.

Todo un "privilegio"

Dejar a Alemania fuera del Mundial y avanzar a octavos de final es un "privilegio", dijo el lunes el guardameta de Paraguay, Orlando Gill, protagonista de la sorpresiva victoria por penales de los guaraníes ante el tetracampeón del mundo.

Los dirigidos por Gustavo Alfaro dieron la gran sorpresa de lo que va de Norteamérica 2026 al superar en la tanda de penales a los alemanes con atajadas de Gill a los disparos de Kai Havertz y Nick Woltemade.

"Es un privilegio, eliminamos a un campeón. Va dedicado para todo el pueblo paraguayo", dijo Gill a la transmisión televisiva, tras celebrar durante varios minutos junto a sus compañeros en el campo de Foxborough.

FUENTE: AFP

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