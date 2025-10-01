Franco Colapinto confía en que Flavio Briatore pondrá a Alpine en la cima de la F1

El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, conduce durante una sesión de práctica del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula Uno en el Circuito de la Ciudad de Bakú en Bakú el 19 de septiembre de 2025.

El argentino Franco Colapinto ha experimentado una temporada agridulce en la Fórmula 1 , y es que a pesar de ser su primer año como piloto titular a tiempo completo, también ha tenido que lidiar con el peso de ser el único volante en no haber sumado ni un solo punto hasta antes de que se celebre la carrera en Singapur .

Por si fuera poco, Colapinto también ha tenido que trabajar de la mano de la una de las figuras más polémicas del Gran Circo, Flavio Briatore , actual asesor ejecutivo de Alpine .

BALONCESTO Estrella de la NBA asegura estar lista para volver: "Nadie entrenó como yo este verano"

Franco Colapinto (4).jpg El piloto argentino Franco Colapinto, en ese momento todavía de la escudería Williams, durante una conferencia de prensa, el 5 de diciembre de 2024. AFP

Briatore, la persona correcta para sacar a Alpine del fondo de la parrilla

En una reciente entrevista en el podcast Beyond the Grid, el nacido en Buenos Aires aseguró que la manera en la que Briatore trabaja dentro del equipo será clave para convertir a Alpine en una de las escuderías elite.

Colapinto está consciente de lo que significa estar en la Formula 1, y en esa misma medida considera que el carácter enérgico de alguien como Flavio es lo que se necesita para motivar a un equipo a dar su cien por ciento.

“Él [Briatore] es duro con todo el mundo. Su forma de hacer que el equipo funcione y motivar a la gente a veces es un poco difícil y a veces puede sentirse un poco demasiado si no lo conoces”, mencionó el argentino.

De manera personal, el coequipero de Esteban Ocon aseguró que trabajar cerca de Briatore le ha permitido convertirse en alguien más fuerte mentalmente, y que los altibajos han sido clave para aprender y madurar en un deporte tan despiadado como lo es la F1.

Respecto a su desempeño en Alpine, Colapinto asegura que sigue aprendiendo y madurando sobre la marcha, y que el tema del asiento en la escudería para el próximo año no es algo que lo tenga pensando demasiado, pues su enfoque está en el aquí y en el ahora.

“Hay más que aprender y tengo mucho más que encontrar, pero me siento mejor en el coche, en el equipo, y siento que estamos haciendo un buen trabajo juntos… simplemente estoy feliz de estar aquí y veamos como continúa este capítulo”.