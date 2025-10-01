Cubano Raidel Martínez es histórico en Japón: iguala récord de salvados en la Liga Central

El lanzador cubano Raidel Martínez volvió a dejar su nombre grabado en la historia del béisbol japonés al conseguir su salvamento número 46 de la temporada, cifra con la que iguala el récord histórico de la Liga Central de la NPB.
El cubano Raidel Martínez hizo historia en Japón al conseguir su salvamento 46 e igualar el récord de la Liga Central. Es el cerrador más dominante de la NPB y ya acumula más de 200 rescates en su carrera.
El hito se produjo en el Tokyo Dome, donde el cubano aseguró la victoria de sus Gigantes de Yomiuri 4-2 ante los Dragones de Chunichi.
Martínez firmó una actuación perfecta: sacó los últimos cuatro outs del encuentro sin permitir hits ni carreras y ponchó a dos rivales, sumando ya 65 ponches en la campaña y 212 en sus ocho temporadas en Japón.
Con un promedio de efectividad de 1.12 en 56.2 entradas trabajadas este año, el derecho pinareño se confirma como uno de los cerradores más dominantes del circuito nipón.
Este logro coloca a Raidel en la élite junto a figuras legendarias como Hitoki Iwase y Kyuji Fujikawa, además de consolidar su nombre entre los mejores extranjeros que han jugado en la NPB. Hace apenas un mes, el cubano había alcanzado los 200 juegos salvados en el béisbol profesional japonés, convirtiéndose en el primer latino y segundo extranjero en lograrlo, junto al estadounidense Dennis Sarfate.
Martínez también se convirtió en el lanzador que más rápido llega a esa marca en la historia del béisbol japonés, al conseguirlo en apenas 348 apariciones, superando ampliamente al histórico Kazuhiro Sasaki (370).
Con seis temporadas consecutivas superando la barrera de los 20 rescates —incluyendo cuatro con más de 30—, Raidel Martínez no solo es histórico en Japón, sino también un referente de perseverancia y excelencia para el béisbol cubano.
Hitoki Iwase, 407 (1999-2018)
Shingo Takatsu, 286 (1991-2007)
Kazuhiro Sasaki, 252 (1990-2005)
Yoshihisa Hirano, 250 (2006-2025)
Naoya Masuda, 248 (2012-2025)
Kyuji Fujikawa, 243 (2000-2020)
Yuki Matsui, 236 (2014-2023)
Dennis Sarfate, 234 (2011-2018)
Yasuaki Yamasaki, 232 (2015-2025)
Masahide Kobayashi, 228 (1999-2011)
RAIDEL MARTÍNEZ, 216 (2018-2025)