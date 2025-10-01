Fiscalía española acusa a expresidente del Barcelona por abuso de funciones y administración desleal

Los jugadores del Barcelona posan tras ganar el 60º Trofeo Joan Gamper en un partido ante el Como 1907 en el Estadio Johan Cruyff de Barcelona, el 10 de agosto de 2025.

BARCELONA.- El expresidente del FC Barcelona , Josep María Bartomeu, ha sido acusado por la fiscalía española de abuso de funciones y administración desleal durante sus seis años al frente del club catalán, según supo AFP este martes, confirmando informaciones que circulaban en la prensa.

Bartomeu, que ocupó el cargo de presidente del Barça desde 2014 a 2020, tendrá que declarar ante un juez por comisiones ocultas otorgadas sin consultar a su consejo de administración, especialmente en la transferencia del extremo brasileño de Bordeaux, Malcom, fichado en 2018 por más de 40 millones de euros (47 millones de dólares al cambio actual), pero también en la causa penal abierta por la contratación de Neymar y las obras del Espai Barça

Según un documento judicial consultado por AFP, la fiscalía acusa así al expresidente blaugrana de "administración desleal" y de haber "causado un perjuicio" a su club "omitiendo los deberes de diligencia y lealtad" que implicaban su función.

La fiscalía explica que se interesa en particular por diversas operaciones financieras "injustificadas", por varios millones de euros.

En un comunicado transmitido a varios medios, los abogados de Bartomeu admiten que este último pudo "cometer errores", pero denuncian los cuatro procedimientos "sin precedentes" que lo apuntan actualmente "sin pruebas" de que el expresidente barcelonista haya obtenido "un beneficio patrimonial" de ninguno de ellos.

Atlético golea al Eintracht

El Atlético de Madrid prolongó su momento dulce al lograr este martes su primer triunfo en Champions tras golear 5-1 al Eintracht Fráncfort en el Metropolitano, en la segunda fecha de la liguilla de la competición continental.

El repaso al Real Madrid (5-2) el sábado levantó el ánimo de los pupilos de Diego Simeone, que se adelantaron rápidamente con el tanto del italiano Giacomo Raspadori (4) y, después, ampliaron con los goles de Robin Le Normand (33) y el francés Antoine Griezmann (45+1).

El conjunto teutón recortó distancias con un tanto de Jonathan Burkardt (57), pero el argentino Giuliano Simeone volvió a poner la misma distancia (70) para los colchoneros y su compatriota Julián Álvarez (82), protagonista en ese triunfo ante los merengues, remachó con una manita desde los once metros.

