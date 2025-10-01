miércoles 1  de  octubre 2025
Fiscalía española acusa a expresidente del Barcelona por abuso de funciones y administración desleal

Josep María Bartomeu, expresidente del Barcelona de LaLiga, tendrá que declarar ante un juez por comisiones ocultas otorgadas sin consultar a su consejo

Los jugadores del Barcelona posan tras ganar el 60º Trofeo Joan Gamper en un partido ante el Como 1907 en el Estadio Johan Cruyff de Barcelona, el 10 de agosto de 2025.&nbsp;

Los jugadores del Barcelona posan tras ganar el 60º Trofeo Joan Gamper en un partido ante el Como 1907 en el Estadio Johan Cruyff de Barcelona, el 10 de agosto de 2025. 

Josep LAGO / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BARCELONA.- El expresidente del FC Barcelona, Josep María Bartomeu, ha sido acusado por la fiscalía española de abuso de funciones y administración desleal durante sus seis años al frente del club catalán, según supo AFP este martes, confirmando informaciones que circulaban en la prensa.

Bartomeu, que ocupó el cargo de presidente del Barça desde 2014 a 2020, tendrá que declarar ante un juez por comisiones ocultas otorgadas sin consultar a su consejo de administración, especialmente en la transferencia del extremo brasileño de Bordeaux, Malcom, fichado en 2018 por más de 40 millones de euros (47 millones de dólares al cambio actual), pero también en la causa penal abierta por la contratación de Neymar y las obras del Espai Barça

El atacante Lamine Yamal (izquierda) y el defensor Alex Balde celebran luego de que el Barcelona consiguiera su primer gol en un partido contra el Espanyol, el 15 de mayo de 2025.
Entrenador del Barcelona sobre Lamine Yamal: "No haber ganado el Balón de Oro es una motivación"
Esta fotografía tomada el 1 de julio de 2022 muestra el logotipo de Spotify Technology SA en la pancarta de la entrada del estadio Camp Nou de Barcelona.
¿Por qué el Barcelona sigue sin poder jugar en su remodelado Camp Nou?

Según un documento judicial consultado por AFP, la fiscalía acusa así al expresidente blaugrana de "administración desleal" y de haber "causado un perjuicio" a su club "omitiendo los deberes de diligencia y lealtad" que implicaban su función.

Embed

La fiscalía explica que se interesa en particular por diversas operaciones financieras "injustificadas", por varios millones de euros.

En un comunicado transmitido a varios medios, los abogados de Bartomeu admiten que este último pudo "cometer errores", pero denuncian los cuatro procedimientos "sin precedentes" que lo apuntan actualmente "sin pruebas" de que el expresidente barcelonista haya obtenido "un beneficio patrimonial" de ninguno de ellos.

Atlético golea al Eintracht

El Atlético de Madrid prolongó su momento dulce al lograr este martes su primer triunfo en Champions tras golear 5-1 al Eintracht Fráncfort en el Metropolitano, en la segunda fecha de la liguilla de la competición continental.

El repaso al Real Madrid (5-2) el sábado levantó el ánimo de los pupilos de Diego Simeone, que se adelantaron rápidamente con el tanto del italiano Giacomo Raspadori (4) y, después, ampliaron con los goles de Robin Le Normand (33) y el francés Antoine Griezmann (45+1).

El conjunto teutón recortó distancias con un tanto de Jonathan Burkardt (57), pero el argentino Giuliano Simeone volvió a poner la misma distancia (70) para los colchoneros y su compatriota Julián Álvarez (82), protagonista en ese triunfo ante los merengues, remachó con una manita desde los once metros.

FUENTE: AFP

