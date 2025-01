Frankie Ruiz: El amor a Miami y la carrera que lo ha llevado al éxito

Su padre era el primero que lo leía y lo devoraba. Entonces el DIARIO LAS AMÉRICAS desde su fundación en 1953 era vespertino; desde el 2012, cuando lo adquirió el grupo Mezerhane, se convirtió en matutino.

“Una de las cosas que mi padre me enseñó fue a leer este periódico”, agregó Ruiz. “Cuando lo agarraba, no me importaba lo que pasaba en el mundo entero, solo leía lo que ocurría en la ciudad, en especial los deportes, los Dolphins, el Heat y los Huracanes.

Su padre también le inculcó su amor a Miami y a las carreras.

“Yo le prestaba mucha atención a la forma cómo mi padre trataba a los demás y cómo amaba nuestra ciudad”, afirmó Ruiz. “En política, en deportes y en lo que fuera siempre defendía a Miami, lo tomaba como algo personal”.

Confiesa que tuvo tanto impacto esa influencia que años más tarde cuando ingresó a la universidad no quería irse de vacaciones fuera de Miami, esta ciudad era como un paraíso para él, y quería ayudar de alguna forma a mejorarla.

Su anhelada gran contribución se cristalizó el 2003 cuando con el apoyo de quienes entonces fueron alcaldes del condado Miami-Dade y de la ciudad de Miami, Alex Penelas y Manny Díaz, respectivamente, así como de los comisionados Pepe Díaz y Sally Heyman, Ruiz dio la largada a la primera edición del Maratón de Miami, que el próximo 2 de febrero correrá su 23ra edición.

Ahora esta carrera es tan emblemática de Miami como lo es el show del Botes, el Miami Open de tenis y Art Basel, ente otros eventos icónicos, y produce alrededor de 200.000 de dólares por edición para toda la ciudad.

“Mi padre me introdujo en el deporte de correr cuando yo tendría unos 10 años”, dijo Ruiz. “Me gustó todo lo que el correr me dio ese día, cómo me sentía y desde entonces me enfoqué en la escuela en las clases de Educación Física, daba una vuelta más que mis compañeros, la mayoría de los cuales preferían los deportes colectivos”.

Algo que lo atrajo a correr fue que entendió desde muy temprano que en esta actividad no se necesita ser más alto, más fuerte o el más rápido y sin embargo uno podía practicar este deporte.

“Sentía que uno podía mejorar con la propia determinación”, agregó. “Había jugado football americano, soccer, básquetbol y me daba cuenta de que el coach tenía el poder sobre mí de jugar o no. Me preguntaba cómo podía superar esas limitaciones y el atletismo me dio la respuesta”.

Además, Ruiz tenía la intuición de que podía dedicarse a esta actividad durante toda su vida.

“En mi último año en FIU [se graduó en Comunicaciones] me nombraron asistente de deportes en el Belen Jesuit Preparatory”, recordó Ruiz. “Cuando me involucré con los muchachos del equipo de cross country de la escuela me di cuenta de que quería ser entrenador, quería transmitir que correr enseña mucho en la vida. En ese momento tomé la decisión que éste iba a ser mi camino”.

Una vez resuelta la parte existencial surgió la inquietud de encontrar la manera de ayudar a Miami.

“Entonces no sabía que iba a ser por medio de un maratón”, dijo Ruiz. “Después me di cuenta de que era una necesidad que tenía Miami, ser sede de un gran maratón para compararnos con las grandes ciudades del mundo como Nueva York, Boston, Londres, París o Tokio”.

Una vez conseguido el objetivo de crear el Maratón de Miami era necesario luchar por su desarrollo y permanencia.

Para lograr esos objetivos, el 2013 decidió hacer una importante operación y su compañía fue adquirida por Life Time, uno de los operadores de clubes de salud más grandes de Estados Unidos.

Ruiz en la actualidad es chief running officer del evento y es el responsable de las relaciones con el gobierno de la ciudad, la comunidad, los patrocinadores y los corredores. Dirige una oficina en Miami con 11 empleados y muchísimo más personal conforme se acerca el maratón. Frankie Ruiz sigue siendo la cara de la carrera.

Pese a todos los logros, Ruiz piensa que el círculo aún no ha sido completado y baraja la posibilidad de involucrarse en otra carrera.

“Quisiera, cuando mi familia esté de acuerdo, junto con mi esposa y con mis hijos, postularme para ser alcalde”, anunció Ruiz. “Me lo han pedido tanto, siempre lo he tenido adentro, no por ego, ni para mejorar mis finanzas ni mi trayectoria. El momento llegará cuando vea la necesidad de tener un liderazgo. Si hay uno bueno, no habrá razón para hacerlo”.

Durante 22 ediciones, por razones inherentes a su cargo, Ruiz acumuló la invalorable experiencia de haber interactuado bastante a un nivel tan detallado en la administración pública, debido a que en cada carrera hay que contratar 500 policías, transportación, rescate, comunicarse desde los directores hasta las secretarias de cada departamento del gobierno.

“Conozco la administración pública al dedillo”, explicó Ruiz. “Cumplo con mis impuestos, soy un cliente del gobierno, pago por los servicios, rento los espacios y veo todo desde en el mismo terreno de los hechos”.

Ruiz afirma que no aspira a un cargo en la administración pública por ambición o necesidad, sino porque tiene las calificaciones para hacerlo.

“Me gradué en FIU con una Maestría en Administración Pública”, enfatizó. “Siempre tuve interés en el nivel profesional en los parques, en el gobierno y en los servicios”.

El amor por Miami siempre ocupó el primer puesto en la vida de Frankie Ruiz, desde que surgió tras la lectura del periódico que llegaba a casa de sus padres. Ahora, en plena madurez y con una experiencia invalorable, siente que es el momento de volcar todo lo aprendido en cualquier forma que se pueda hacer.