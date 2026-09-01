Messi y sus números con Argentina

El delantero argentino Lionel Messi, número 10, celebra junto a sus compañeros tras la victoria en el partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026 entre Argentina y Cabo Verde, disputado en el Miami Stadium.

Lionel Messi puso punto final a su extraordinaria trayectoria con la selección argentina. A los 39 años, el capitán de la Albiceleste anunció su retiro internacional después de 21 años al servicio de su país, dejando detrás una carrera marcada por récords, títulos y cifras históricas.

Considerado por muchos como el mejor futbolista de todos los tiempos, Messi disputó su último partido con Argentina después de participar en seis ediciones de la Copa del Mundo y convertirse en el máximo goleador y jugador con más apariciones en la historia de la selección.

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Estos son algunos de los números que resumen su trayectoria internacional.

1 Mundial ganado

Messi conquistó la Copa del Mundo de Qatar 2022, el gran título que le faltaba en su palmarés con Argentina. Además, alcanzó otras dos finales mundialistas: en 2014, cuando la Albiceleste perdió ante Alemania, y en 2026, cuando cayó frente a España.

6 Mundiales disputados

El argentino participó en seis Copas del Mundo: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Catar 2022 y 2026.

Con esta cifra igualó el récord de participaciones mundialistas, compartido con su histórico rival Cristiano Ronaldo.

El atacante Lionel Messi, de Argentina, cobra un tiro de esquina en un partido del Mundial ante Suiza, el 11 de julio de 2026. THOMAS COEX / AFP

21 goles en Mundiales

Messi marcó 21 goles en sus seis participaciones mundialistas, una cifra que lo sitúa como el segundo máximo goleador de la historia de la competición.

Por delante aparece el francés Kylian Mbappé, que suma 22 goles después de disputar únicamente tres Mundiales.

39 años

Messi tenía 39 años cuando anunció su retiro de la selección argentina, 21 años después de su debut internacional.

Su estreno con la Albiceleste se produjo en agosto de 2005, en un amistoso contra Hungría. Su primera aparición apenas duró unos segundos: entró al campo y fue expulsado después de golpear con el codo a un rival.

125 goles con Argentina

El delantero terminó su carrera internacional con 125 goles en 207 partidos.

La cifra lo convirtió en el máximo goleador histórico de Argentina con una ventaja abrumadora. El anterior dueño del récord era Gabriel Batistuta, autor de 54 goles en 78 encuentros entre 1991 y 2002.

En el ranking histórico del fútbol internacional masculino, Messi ocupa el segundo puesto, únicamente por detrás de Cristiano Ronaldo, que suma 146 goles con Portugal.

207 partidos internacionales

Messi disputó 207 encuentros con Argentina, récord absoluto de la selección.

También ocupa el segundo puesto en la clasificación histórica de partidos internacionales masculinos, nuevamente por detrás de Cristiano Ronaldo, que acumula 233 apariciones con Portugal.

El legado de Messi con Argentina

Más allá de las cifras, Messi deja una huella histórica en la selección argentina. Después de años de frustraciones y finales perdidas, consiguió conquistar la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de Catar 2022, además de convertirse en el futbolista con más partidos y goles en la historia de la Albiceleste.

Su despedida pone fin a una etapa de 21 años, en la que Messi pasó de ser un joven talento que debutó con apenas 18 años a convertirse en el capitán y máximo referente de una de las selecciones más laureadas del fútbol mundial.