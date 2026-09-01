David Beckham asegura que "el legado de Messi quedará para siempre"

Lionel Messi (izq.) posa con el trofeo junto al dueño del equipo, David Beckham, tras ganar la final de la MLS.

LONDRES.- "El legado de Lionel Messi quedará para siempre grabado en la memoria", declaró el martes David Beckham después de que la leyenda argentina anunciara el lunes su retirada del fútbol internacional.

"Este es el momento en el que podemos echar la vista atrás y darnos cuenta de lo afortunados que somos por haber sido testigos de la grandeza de un chico joven que tenía un sueño", escribió Beckham en su cuenta de Instagram.

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"Leo, te has honrado a ti mismo, a tu familia, a tus amigos y a tu país. Has sido un ejemplo y una fuente de inspiración para millones de niños, no solo en Argentina, sino en todo el mundo", añadió el exinternacional inglés.

"Le has dado el más hermoso de los regalos a tu país y, por eso, tu legado permanecerá para siempre grabado en la memoria. Felicidades por todo lo que has logrado para Argentina", concluyó el exjugador del Manchester United y del Real Madrid.

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Antiguo capitán de la selección de Inglaterra, Beckham pudo seguir de cerca la carrera de Messi, primero como rival y luego como copropietario del Inter Miami, el actual club del delantero argentino.

Messi anunció el lunes que ponía fin a su extraordinaria carrera con la selección argentina tras 207 partidos y 125 goles.

El jugador de 39 años ganó la Copa del Mundo de 2022 en Catar y su último partido con la camiseta de su país fue la final del Mundial que Argentina perdió ante España en julio pasado.

Osasuna ficha a Del Castillo

Osasuna ha llegado a un acuerdo con el Brest francés para el traspaso del extremo Romain del Castillo hasta 2028, informó este martes el club español.

"El club navarro alcanza un acuerdo con el Stade Brestois 29 para el traspaso del atacante francés, que firma por dos temporadas como rojillo con otra opcional", precisó Osasuna.

El conjunto español agregó que ha pagado un millón de euros fijos (1,1 millón de dólares) a los que podrían sumarse un máximo de 450.000 euros (522.000 dólares) en variables.

El Brest se reserva, además, un 15% en una hipotética futura venta del jugador, de 30 años.

FUENTE: AFP