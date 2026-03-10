martes 10  de  marzo 2026
Galatasaray sorprende al Liverpool y toma ventaja en los octavos de la Champions League

Galatasaray venció 1-0 al Liverpool en la ida de los octavos de final de la Champions League con gol de Mario Lemina y toma ventaja antes de la vuelta en Anfield

El centrocampista gabonés del Galatasaray, Mario Lemina (izq.), celebra con el delantero nigeriano del Galatasaray, Victor Osimhen (centro), y el defensa senegalés del Galatasaray, Ismail Jakobs, tras marcar el primer gol durante el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League entre el Galatasaray SK y el Liverpool FC en el Complejo Deportivo Ali Sami Yen de Estambul el 10 de marzo de 2026.&nbsp;

YASIN AKGUL / AFP 

YASIN AKGUL / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El Galatasaray dio la sorpresa este martes al vencer 1-0 al Liverpool FC en el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League, un resultado que obliga al vigente campeón de la Premier League a buscar la remontada en el encuentro de vuelta en Anfield.

Un gol tempranero marcó la diferencia

El único tanto del partido llegó muy temprano, en el minuto 7, tras una jugada a balón parado que terminó siendo decisiva.

El brasileño Gabriel Sara ejecutó un tiro de esquina al segundo palo que fue prolongado de cabeza por el delantero nigeriano Victor Osimhen.

El balón quedó a pocos centímetros de la línea de gol, donde apareció el mediocampista gabonés Mario Lemina para empujarlo de cabeza y firmar el 1-0 definitivo.

Liverpool buscará la remontada en Anfield

Tras el gol tempranero, Galatasaray logró sostener la ventaja con una defensa ordenada ante los intentos del conjunto inglés.

Ahora, el Liverpool tendrá que remontar la eliminatoria en el partido de vuelta en Anfield, si quiere seguir en la lucha por defender su título en la Champions League.

El conjunto turco, por su parte, llega con una ligera ventaja y el objetivo de completar la sorpresa para avanzar a los cuartos de final del torneo europeo.

