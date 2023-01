Gareth Bale se retira del fútbol a los 33 años de edad

Fue campeón europeo con el Madrid en 2014, 2016, 2017, 2019 y 2021, antes de finalizar su carrera de clubes ayudando a que Los Angeles FC conquistara el cetro en la MLS.

Afectado por lesiones en los años recientes, terminó su carrera con la selección galesa, a la que representó en 111 partidos, un récord, con 41 goles, otra cifra sin precedentes.

Fue clave para que Gales se clasificara a la Copa del Mundo por primera vez en 64 años. Marcó en la fase de grupos del certamen en Catar - un penal ante Estados Unidos.

Su último partido fue el del 29 de noviembre, una derrota por 3-0 ante Inglaterra.

Bale dijo que su decisión de retirarse del fútbol internacional era “por mucho la más difícil” de su carrera.

“Mi viaje en la escena internacional ha cambiado no sólo mi vida sino quién soy”, dijo Bale en un comunicado. “La fortuna de ser galés y ser seleccionado como jugador y capitán de Gales me ha dado algo que no puede compararse con otra cosa que haya experimentado”.

“Me siento honrado y humilde ante la capacidad de ocupar una parte en la historia de este país increíble y de sentir el apoyo y la pasión del muro rojo. Juntos hemos estado en lugares inesperados y asombrosos”.

Bale comenzó como lateral izquierdo del Southampton, se mudó al Tottenham en 2007 con un convenio por seis años y jugó otro año con los Spurs, en la campaña de 2020-2021, cedido a préstamo por el Madrid.

Consiguió 53 tantos en la Liga Premier y 81 en La Liga española, donde consiguió tres cetros. También en España, conquistó una Copa del Rey, mientras que en Inglaterra obtuvo una Copa de la Liga.

Sólo un jugador, Paco Gento del Real Madrid, ha obtenido más títulos de Copa de Europa o Liga de Campeones que Bale.

“Avanzo con expectativas a la siguiente etapa de mi vida”, manifestó Bale. “Un tiempo de cambio y transición, una oportunidad de una nueva aventura”.

