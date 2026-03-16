lunes 16  de  marzo 2026
Béisbol

Aaron Judge y el significado de llevar a Estados Unidos a otra final del Clásico Mundial de Béisbol

Aaron Judge lidera a Estados Unidos a otra final del Clásico Mundial de Béisbol tras vencer a República Dominicana. El capitán destacó la importancia del torneo y el orgullo de representar a su país

Aaron Judge #99 de la selección de Estados Unidos celebra con Brice Turang #13 y Bobby Witt Jr. #7 tras la victoria por 2-1 contra la selección de República Dominicana en el loanDepot Park el 15 de marzo de 2026 en Miami, Florida.&nbsp;

Aaron Judge #99 de la selección de Estados Unidos celebra con Brice Turang #13 y Bobby Witt Jr. #7 tras la victoria por 2-1 contra la selección de República Dominicana en el loanDepot Park el 15 de marzo de 2026 en Miami, Florida. 

Megan Briggs/Getty Images/AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El capitán del equipo estadounidense fue una de las figuras del triunfo 2-1 sobre República Dominicana y lidera a su selección en la búsqueda del título del Clásico Mundial de Béisbol.

La victoria de Estados Unidos sobre República Dominicana en la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol sigue generando repercusiones mientras el equipo se prepara para disputar el campeonato. El triunfo 2-1 no solo aseguró el boleto a la final, también volvió a colocar a Aaron Judge en el centro de la escena como líder de la selección estadounidense.

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El capitán del equipo destacó tras el partido la magnitud que ha alcanzado el torneo internacional y lo que representa competir por el título con el uniforme de su país.

“Es más grande y mejor que la Serie Mundial. La pasión que tienen los fanáticos representando a su país y apoyando a sus jugadores favoritos no se compara con nada”, aseguró Judge después del encuentro.

Un partido digno de estrellas

La semifinal reunió a dos de las selecciones más talentosas del torneo. Entre los titulares de ambos equipos sumaban 17 selecciones al Juego de Estrellas, además de múltiples premios individuales como MVP, Novato del Año y títulos de bateo.

República Dominicana tomó ventaja temprano con un jonrón de Junior Caminero en la segunda entrada, pero Estados Unidos respondió en el cuarto inning con cuadrangulares de Gunnar Henderson y el joven Roman Anthony, que terminaron marcando la diferencia.

El bullpen estadounidense completó el trabajo al limitar a la ofensiva dominicana en los innings finales para asegurar la clasificación.

El liderazgo de Judge rumbo a la final

Además de su presencia ofensiva, Judge también aportó defensivamente con una de las jugadas más destacadas del partido al retirar a Fernando Tatis Jr. en tercera base con un potente tiro desde el jardín derecho. También realizó una espectacular atrapada para evitar un imparable de Juan Soto.

Más allá de las estadísticas, el impacto del toletero de los Yankees se refleja en el liderazgo que ejerce dentro del clubhouse, guiando a una selección cargada de talento que ahora buscará conquistar el campeonato del Clásico Mundial.

Para Estados Unidos, alcanzar otra final reafirma el crecimiento del torneo y el nivel de competencia internacional, en un evento que cada vez reúne a más superestrellas del béisbol mundial.

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