Gobierno alemán avisa que la federación de fútbol decidirá sobre eventual boicot al Mundial

La opción del boicot al Mundial llega tras la amenaza del presidente Donald Trump de apoderarse de Groenlandia y aumentar los aranceles a quienes se opongan

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino (izquierda), y el máximo mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, durante una ceremonia en Doha, el 14 de mayo de 2025.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino (izquierda), y el máximo mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, durante una ceremonia en Doha, el 14 de mayo de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BERLÍN.- La Federación Alemana de Fútbol (DFB) y la FIFA decidirán con total "autonomía" si boicotean o no el Mundial organizado en su mayor parte en Estados Unidos dentro de seis meses, tras las amenazas del presidente norteamericano Donald Trump, indicó el gobierno alemán a la AFP.

El presidente estadounidense amenaza con apoderarse de Groenlandia y aumentar los aranceles contra los estados europeos que se oponen a ese plan.

"Esta evaluación corresponde por tanto a las federaciones implicadas, en este caso la DFB y la FIFA. El gobierno federal acatará esta valoración", señaló la secretaria de Estado de Deportes, Christiane Schenderlein, en un comentario enviado por correo electrónico a la AFP.

La AFP preguntó al gobierno sobre la posibilidad de un boicot a la Copa del Mundo organizada en Canadá, Estados Unidos y México entre el 11 de junio y el 19 de julio.

"El gobierno federal respeta la autonomía del deporte. Las decisiones relativas a la participación en grandes eventos deportivos o a su boicot competen exclusivamente a las federaciones deportivas responsables, y no al mundo político", dijo Schenderlein, miembro de la CDU, el partido conservador del canciller Friedrich Merz.

En Alemania, gran nación futbolística, se han alzado en los últimos días las primeras voces que evocan un boicot —e incluso una anulación— del Mundial en respuesta a las amenazas del magnate republicano.

"Si Donald Trump lleva a cabo sus amenazas sobre Groenlandia y desencadena una guerra comercial con la UE, me cuesta imaginar que países europeos participen en la Copa del Mundo", declaró el martes el influyente diputado conservador Roderich Kiesewetter al diario Augsburger Allgemeine.

Otro diputado de la CDU, Jürgen Hardt, portavoz de su grupo en política exterior, mencionó al diario Bild una "cancelación del torneo" como un "último recurso para hacer entrar en razón al presidente Trump".

Reclamando una "respuesta unida" de Europa, el diputado socialdemócrata (SPD) Sebastian Roloff mencionó al diario económico Handelsblatt la opción de "considerar renunciar a la participación en la Copa del Mundo".

Consulta popular

Según una encuesta del instituto Insa para Bild realizada el jueves y el viernes a 1.000 personas, casi la mitad de los alemanes (47%) aprobaría un boicot al Mundial en caso de anexión efectiva de Groenlandia por parte de Washington.

Más de una tercera parte (35%) seguiría oponiéndose.

Cuatro veces campeona del mundo, la selección alemana no ha faltado a un Mundial desde la inmediata posguerra (1950).

Trump muestra una gran cercanía con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien le entregó un recién creado Premio de la Paz durante el sorteo del Mundial en diciembre.

FUENTE: AFP

