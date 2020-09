Gonzalo Higuaín, candidato a la camiseta 9 del Inter Miami

Naturalmente, al ser una franquicia creada en medio de altas expectativas, los posibles delanteros que se han mencionado desde el comienzo han sido todos de clase mundial. Primero fue Edison Cavani, quien ya reconoció estar en conversaciones con el Benfica.

Luego sonó Radamel Falcao, de quien incluso se vendieron camisetas en Miami. El colombiano finalmente pactó una reducción de salario con su actual club, el Galatasaray, para quedarse al menos una temporada más en Turquía. Así lo reveló su presidente, Mustafa Cengiz, en conferencia de prensa.

Incluso desde antes de la debacle blaugrana, también se mencionaba el nombre de Luis Suárez para llegar al Sur de Florida. El Inter Miami ha tenido contactos con el uruguayo. Según algunos medios, incluso, llegó a hacer alguna oferta, sin embargo, esa idea cada día pierde más fuerza y lo más probable es que Suárez continúe al menos un año más en el futbol europeo. No en el Barcelona, claro, donde Ronald Koeman ya le comunicó que no cuenta con él.

gonzalo higuaín twitter @G_Higuain.jpg El futbolista Gonzalo Higuaín en una foto publicada en su cuenta oficial de Twitter durante el mundial de fútbol Rusia 2018. Higuaín es el candidato más cercano a vertir la camiseta 9 del Inter Miami. TWITTER / @G_Higuain

Ahora, volvamos al posible portador de la camiseta número 9, que parece más cercano en estos tiempos. No es la primera vez que se vincula a Gonzalo Higuaín con un posible traspaso a Estados Unidos. En mayo, The Washington Post reportó sobre esta posibilidad, pero llegando al DC United, donde se hubiese reencontrado con su hermano mayor, Federico, quien ha tenido una ilustre carrera en MLS. No obstante, Pablo Maurer, reportero de The Athletic, confirmaba el martes que, de llegar a la liga, Gonzalo lo haría al Inter Miami CF.

Según el periodista italiano Tancredi Palmeri, Beckham ya se comunicó con Higuaín, y el Inter Miami CF ya tendría un principio de acuerdo con el delantero, a espera de resolver su salida de la Juventus de Turín.

Muchos nombres y reportes han sido publicados sobre quien ocupará el último puesto de Jugador Designado (DP) del Inter Miami CF. Las expectativas y ambiciones, tanto de los dueños como de la afición, son muy altas. Seguramente sin precedentes para un equipo en su temporada inaugural.

Los primeros delanteros mencionados ya están descartados, y hoy es Gonzalo Higuaín, un delantero más que probado en la élite del fútbol, quien más fuerte suena para ser el primer 9 en la historia del club.