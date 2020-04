Grandes Ligas: El día que Tatis conectó dos grand slam el mismo inning

Tampoco, aunque seguramente de otra manera, olvida esa noche el lanzador coreano Chan Ho Park, quien cargó con la derrota tras recibir 11 carreras –seis de ellas limpias- en ese tercer capítulo histórico para el dominicano.

Darren Bragg conectó conectó sencillo al jardín derecho luego de estar en dos strike sin bolas; Edgar Rentería se embasó con rodado al cuadro, también con cuenta de 0-2 y MarK MgGwire ligó sencillo a la pradera derecha, al igual estando abajo en la cuenta 0-2.

Chan Ho Park parecía haber controlado la situación, pues también llevó a Tatis a cuenta de 0-2. Sin embargo, con el siguiente pitcheo el dominicano empezaba a hacer historia. La sacó por el jardín izquierdo y puso a ganar –en ese momento- 4-2 al equipo de San Luis.

En el béisbol –más- moderno, el quisqueyano probablemente no hubiese podido lograr la hazaña. En los últimos años se ha visto un desfile de lanzadores para completar una entrada, lo que llevó a las Grandes Ligas a poner una nueva norma: cada pitcher deberá completar tres out o enfrentar un mínimo de tres adversarios.

Sin embargo, como aquella norma no existía a Tatis le llegó la oportunidad nuevamente de batear en el episodio. En esta ocasión, con dos outs pero nuevamente encontró las bases llenas. El resultado fue idéntico, aunque con la cuenta en 3 y 2. El dominicano la sacó entre el jardín izquierdo y el central para registrar una hazaña que posiblemente perdure hasta la eternidad.

Tatis hits two grand slams in one inning vs. Dodgers