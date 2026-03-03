martes 3  de  marzo 2026
Cristiano Ronaldo sufre lesión en el tendón de la corva. ¿En peligro el Mundial?

El capitán de la selección de Portugal, Cristiano Ronaldo, "inició un programa de rehabilitación y su estado será evaluado día a día", precisó el Al Nassr

El portugués Cristiano Ronaldo, del Al Nassr, celebra luego de anotar un gol en un partido, el 14 de mayo de 2025.

El portugués Cristiano Ronaldo, del Al Nassr, celebra luego de anotar un gol en un partido, el 14 de mayo de 2025.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

PARÍS.- Cristiano Ronaldo sufrió una lesión en el tendón de la corva, en la parte posterior de la rodilla, anunció este martes su club, el Al-Nassr saudita. Se trata de una molestia que, en principio, no afectará la presencia del astro portugués en el Mundial.

"Cristiano Ronaldo ha sido diagnosticado con una lesión en el tendón de la corva después del último partido ante el Al-Fayha", el sábado 28 de enero, indicó el equipo de la capital Riad en un comunicado.

El capitán de la selección de Portugal y antiguo jugador del Real Madrid y de la Juventus, entre otros, "inició un programa de rehabilitación y su estado será evaluado día a día", precisó el Al Nassr.

CR7, de 41 años, se lesionó durante el partido de la 24ª fecha de la Saudi Pro League disputado a finales del mes pasado en la cancha del Al-Fayha.

El jugador luso, que había fallado un penal en ese encuentro, se retiró en el minuto 81 del partido ganado por su equipo 3-1.

Según algunos medios, Cristiano estaría entre dos y cuatro semanas alejado de los terrenos de juego, por lo que su participación en el Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá no correría peligro.

Sin embargo, su presencia en el juego de fogueo de la Seleção ante México el 28 de marzo en el Estadio Azteca está en duda por el momento.

De jugar la Copa del Mundo, el astro portugués se convertiría en el jugador con más participaciones mundialistas, con seis.

"La vida ha sido un poco cruel conmigo", dice Rodrygo

El atacante brasileño Rodrygo sufrió una rotura de ligamentos y menisco en la rodilla derecha, informó este martes su club, el Real Madrid, una grave lesión que le privará de jugar lo que resta de temporada y el Mundial de Norteamérica 2026.

Es "uno de los peores días de mi vida, siempre temí esta lesión... Quizás la vida ha sido un poco cruel conmigo últimamente", lamentó Rodrygo, de 25 años, en su cuenta en la red social Instagram.

"No sé si me lo merezco, pero ¿de qué me puedo quejar? He vivido tantas cosas maravillosas que tampoco me merecía", agregó.

Tras pruebas médicas realizadas este martes por los servicios médicos del Real Madrid, a Rodrygo "se le ha diagnosticado la rotura del ligamento cruzado anterior y la rotura del menisco externo de la pierna derecha", informó el equipo español en un breve comunicado.

Aunque el club no precisa el tiempo de recuperación, en lesiones de este tipo los jugadores tardan un mínimo de seis meses para volver a jugar.

Rodrygo se lesionó en el partido que su equipo perdió 1-0 el lunes ante el Getafe en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid.

Había ingresado al partido en el minuto 55, tras una tendinitis que le tuvo apartado cinco encuentros.

