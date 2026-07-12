domingo 12  de  julio 2026
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Haaland se despide con orgullo del Mundial: "Pusimos a Noruega en el mapa"

El estelar Erling Haaland destacó el impacto que tuvo la campaña de la selección noruega, que alcanzó por primera vez los cuartos de final de un Mundial

El atacante Erling Haaland (izq), de Noruega, abraza al centrocampista inglés Jude Bellingham (centro) luego de la conclusión de un partido entre ambas selecciones en el Mundial, el 11 de julio de 2026.

El atacante Erling Haaland (izq), de Noruega, abraza al centrocampista inglés Jude Bellingham (centro) luego de la conclusión de un partido entre ambas selecciones en el Mundial, el 11 de julio de 2026.

ROBERTO SCHMIDT / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El delantero Erling Haaland aseguró este sábado que la histórica actuación de Noruega en el Mundial 2026 permitió poner a su país "en el mapa", pese a la eliminación tras perder 2-1 en la prórroga frente a Inglaterra en los cuartos de final.

"Perdimos contra Inglaterra, pero dimos buena batalla", dijo el 'Androide', que fue neutralizado por la defensa inglesa en Miami, donde cerró su participación en su primer Mundial con siete goles.

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"Con algunas decisiones diferentes, podría haber sido otra cosa, pero a este nivel, son los pequeños detalles los que cuentan", añadió en la zona mixta.

Haaland destacó especialmente el impacto que tuvo la campaña de la selección noruega, que alcanzó por primera vez los cuartos de final de una Copa del Mundo.

"Las actuaciones son una cosa, vencer a Brasil (en octavos de final) es otra, pero creo que la forma en que pusimos a Noruega en el mapa es quizás lo que más me emociona", explicó el delantero del Manchester City.

"Y espero que ahora podamos construir algo para la Eurocopa y los próximos Mundiales porque nuestra generación es increíble", añadió.

El goleador consideró, además, que el recorrido de su selección marcará un antes y un después.

"Creo que ha cambiado Noruega y también me ha cambiado a mí", insistió.

Apoya a su tierra natal

El atacante también reveló que apoyará a Inglaterra en lo que resta del torneo.

"Por supuesto que quiero que Inglaterra triunfe. Creo que de joven tenía una camiseta de Inglaterra antes que una de Noruega", comentó entre sonrisas el futbolista nacido en Leeds (Reino Unido).

Preguntado por el desempeño de Jude Bellingham, autor de un doblete en la victoria inglesa y antiguo compañero suyo en el Borussia Dortmund, Haaland no escatimó elogios.

"No me sorprende que haya marcado dos goles hoy y que haya jugado como lo hizo. A veces recibe demasiadas críticas porque no marca suficientes goles o por cualquier otro motivo. Para mí, es uno de los mejores del mundo".

Su compañero en ataque, Alexander Sorloth, lamentó las ocasiones falladas: "Tuvimos oportunidades clarísimas que no aprovechamos, es la diferencia con respecto a Brasil" en octavos, declaró el delantero del Atlético de Madrid.

FUENTE: AFP

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