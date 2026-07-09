jueves 9  de  julio 2026
FÚTBOL

Responsable del arbitraje en la FIFA defiende "la integridad" de su gremio en el Mundial

Pierluigi Collina, exárbitro mundialista y encargado del colegiado para la FIFA en la actualidad, justificó las decisiones de su colega francés François Letexier

El seleccionador de Egipto, Hossam Hassan (izquierda), habla con el referí Francois Letexier (centro) durante un partido del Mundial ante Argentina, el 7 de julio de 2026.

El seleccionador de Egipto, Hossam Hassan (izquierda), habla con el referí Francois Letexier (centro) durante un partido del Mundial ante Argentina, el 7 de julio de 2026.

ROBERTO SCHMIDT / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LAUSANA.- Pierluigi Collina, responsable del arbitraje en la FIFA, defendió este jueves la "integridad" del Mundial 2026 y justificó las decisiones del árbitro francés François Letexier, criticado por Egipto tras su eliminación a manos de Argentina.

"Por supuesto, un debate constructivo sobre las decisiones siempre formará parte del fútbol, pero las acusaciones infundadas no tienen cabida en nuestro deporte. Nadie puede cuestionar la integridad de los árbitros" del torneo, aseguró en una entrevista publicada en la página web de la FIFA.

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En opinión del antiguo árbitro italiano, "nadie puede afirmar que el arbitraje de la FIFA pueda verse influido por nadie, ni siquiera por el presidente de la FIFA" Gianni Infantino, quien "siempre ha brindado su apoyo total" al equipo arbitral respetando su "independencia".

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habla durante el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol 2026 que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, en el Kennedy Center, en Washington, DC, el 5 de diciembre de 2025.

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Collina no mencionó, sin embargo, la injerencia en el terreno deportivo del presidente estadounidense Donald Trump, quien reconoció haber llamado a Infantino para hacer revisar la tarjeta roja impuesta al delantero estadounidense Folarin Balogun. Acto seguido, la comisión de disciplina del organismo levantó la sanción impuesta al jugador, que volvió a ser elegible para los octavos de final contra Bélgica, sin ofrecer nunca una explicación de fondo.

Collina, al hacer un balance del torneo, se detuvo en el octavo de final Argentina-Egipto (3-2). El árbitro francés François Letexier fue ampliamente criticado e incluso la Federación Egipcia pidió el miércoles su exclusión por "errores arbitrales flagrantes".

"Después de cada gol marcado, la asistencia por video al arbitraje (VAR) revisa la fase de posesión ofensiva", para detectar una posible "falta en la preparación de la acción" que haya tenido un impacto en el gol, recordó.

Ejemplos

Puso dos ejemplos tomados del Argentina-Egipto, validando en cada caso la decisión de Letexier: primero, el rechazo del gol del delantero egipcio Mostafa Zico (58'), porque su compañero Marwan Attia había "claramente pisado el pie" del argentino Lisandro Martínez.

Por último, justo antes del tercer gol argentino en el tiempo añadido, los egipcios habían reclamado un penal por un contacto en el área entre el argentino Julián Álvarez y la estrella egipcia Mohamed Salah, que cayó boca abajo: "el árbitro y el VAR consideraron que se trataba de un contacto de fútbol normal", zanjó el italiano.

FUENTE: AFP

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