Hamilton niega haber pedido cambios en Ferrari: “Nunca he pedido reemplazar a nadie”

El piloto británico de Ferrari, Lewis Hamilton, posa para un retrato antes del Gran Premio de Australia de Fórmula Uno en el Albert Park de Melbourne el 5 de marzo de 2026.

Lewis Hamilton salió al paso de las informaciones que apuntaban a una supuesta petición suya para realizar cambios en el personal de Ferrari y aseguró que nunca ha solicitado el reemplazo de ninguno de los integrantes del equipo.

El siete veces campeón del mundo reaccionó después de que el diario italiano Corriere della Sera publicara que Hamilton había pedido modificaciones en el personal de pista de Ferrari y que su relación con el jefe de la escudería, Fred Vasseur, atravesaba un momento de tensión.

“He visto algunas de las historias que han salido y quiero aclararlo aquí. Nunca he pedido que nadie de mi equipo sea reemplazado. Todos con los que trabajo se esfuerzan cada día y su dedicación es lo que nos hace avanzar”, escribió Hamilton en Instagram junto a una fotografía con decenas de integrantes de Ferrari.

El piloto británico también destacó su intención de fortalecer al grupo de trabajo y defendió la labor de los empleados de la escudería italiana.

“Siempre intento dar poder y ayudar a las personas a ser la mejor versión de sí mismas o, al menos, a ver lo mejor de sí mismas. Puede que no siempre lo consiga, pero esa es mi intención y para eso estoy aquí. Todos trabajamos juntos y así seguirá siendo”, añadió.

El piloto británico de Ferrari, Lewis Hamilton, conduce en el pit lane durante el Gran Premio de los Países Bajos de Fórmula 1 en el Circuito de Zandvoort, al oeste de los Países Bajos, el 23 de agosto de 2026. Patrick Post / POOL / AFP

Hamilton ha cuestionado algunas decisiones de Ferrari

Las declaraciones de Hamilton llegan después de varios episodios en los que el piloto ha expresado su frustración por radio con determinadas decisiones estratégicas de Ferrari durante la temporada.

En el Gran Premio de Países Bajos del mes pasado, el británico llegó a preguntar si estaba siendo utilizado como un “conejillo de indias” por la estrategia del equipo. También mostró su molestia porque su compañero Charles Leclerc pudiera mantenerlo retenido durante parte de la carrera.

Después de aquella prueba, Hamilton explicó que sus mensajes respondían a su deseo de ganar y reconoció que resultaba “difícil” ver cómo su antiguo equipo, Mercedes, ejecutaba de inmediato determinadas decisiones estratégicas.

Hamilton busca recuperar el ritmo con Ferrari

Hamilton consiguió en junio su primera victoria con Ferrari en el Gran Premio de Barcelona-Cataluña y actualmente ocupa el tercer puesto del campeonato.

Sin embargo, su abandono en el pasado Gran Premio de España amplió la distancia respecto al líder del campeonato, Kimi Antonelli, hasta los 101 puntos.

Además, el piloto británico acumula cinco carreras consecutivas sin subir al podio, una racha que buscará cortar mientras Ferrari intenta recuperar terreno en la lucha por el campeonato.