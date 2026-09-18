Venezuela conquista un oro agónico en el pentatlón moderno mixto de Santa Fe 2026

Los abanderados de Venezuela Douglas Gómez (i) y Sabrina Baumgartner (no a la vista) participan en la inauguración de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 este sábado, en Rosario (Argentina).

El equipo venezolano de pentatlón moderno mixto conquistó este viernes la medalla de oro en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, gracias a un triunfo agónico que se definió en el último metro de la carrera.

Albert Rivas superó al argentino Franco Serrano prácticamente sobre la línea de meta y obligó a recurrir al ‘photo finish’ para determinar al ganador. Rivas y su compañera Osmaidy Arias protagonizaron una espectacular remontada en la prueba de ‘laser run’, que combina carrera a pie y tiro.

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La competencia, disputada durante el mediodía argentino, comenzó con los argentinos Serrano y Catalina Serio al frente. Sin embargo, la pareja venezolana fue recortando progresivamente la diferencia hasta llegar a una definición prácticamente simultánea.

"El esfuerzo último fue terrible, los últimos 150 metros no tenía nada, miraba para atrás porque pensé que me desmayaba", declaró Serrano a la señal televisiva TyC Sports, todavía visiblemente agotado tras la carrera. El argentino destacó, pese a la derrota, su satisfacción por haber conseguido la medalla de plata.

Rivas ya había conseguido el bronce en la prueba individual de pentatlón moderno en estos Juegos Suramericanos.

El bronce de la modalidad mixta fue para Ecuador, que superó a Brasil, aunque quedó alejado de los dos primeros lugares del podio.

Venezuela suma siete oros en la jornada

Al promediar la sexta jornada de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, Venezuela ha conseguido siete medallas de oro en la jornada, con protagonismo también en el boxeo y el judo femenino.

En boxeo femenino celebraron Irismar Rojas, Diana Márquez, Omaylin Cegovia y Maryelis Burguillos, mientras que en judo femenino subieron a lo más alto del podio Anriquelis Barrios y Elvismar Rodríguez.

La delegación venezolana sumó además medallas de plata en ciclismo de ruta y judo femenino, así como bronces en judo masculino, golf, esgrima y triatlón.

En el medallero general, Venezuela aparece provisionalmente en el cuarto lugar con 22 medallas de oro, 20 de plata y 24 de bronce, para un total de 66 preseas.

Chile marcha cerca, con 18 oros, 20 platas y 26 bronces, mientras que Colombia ocupa el tercer puesto con 31 oros, 28 platas y 22 bronces, para un total de 81 medallas.

Argentina se mantiene en el segundo lugar con 34 oros, 34 platas y 51 bronces, mientras que Brasil lidera la clasificación con 49 medallas de oro, 48 de plata y 35 de bronce, para un total de 132 preseas.

Del sexto al noveno puesto aparecen Uruguay, con 10 oros y 24 medallas totales; Perú, con siete oros y 35 preseas; Ecuador, con siete oros y 31 medallas; y Paraguay, con cinco oros y 20 metales.

Más abajo se encuentran Panamá, con una plata y cinco bronces; Bolivia, con dos bronces; y Curaçao y Guyana, ambos con una medalla de bronce.