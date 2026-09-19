Simeone confirma que Julián Álvarez estará ante el Real Madrid

El argentino Julián Álvarez, del Atlético de Madrid, celebra tras anotar un gol en un partido contra el Bayer Leverkusen, el 21 de enero de 2025.

El delantero argentino Julián Álvarez estará disponible para el derbi del domingo entre Atlético de Madrid y Real Madrid, aunque Diego Simeone todavía no ha decidido si será titular.

“Nos va a acompañar, después decidiremos si sale desde el inicio o bien entra en el segundo tiempo”, explicó Simeone en la rueda de prensa previa al partido correspondiente a la séptima jornada de LaLiga.

Álvarez se perdió los dos últimos encuentros ligueros del Atlético, ante Real Sociedad y Osasuna, debido a una contractura muscular. Sin embargo, el delantero ya está recuperado y forma parte de los planes del técnico argentino para el importante duelo en el Metropolitano.

El partido también marcará el regreso de Álvarez al estadio rojiblanco después de la sonora pitada que recibió ante el Villarreal, el pasado 23 de agosto, en medio de la polémica generada por su frustrado fichaje por el Barcelona.

El director de Fútbol Profesional del Atlético, Mateu Alemany, ya había señalado el miércoles que el argentino tenía “especial ilusión” por disputar el derbi y que haría “todo lo posible” por estar disponible.

El Atlético ocupa actualmente la cuarta posición de la clasificación, a dos puntos del Real Madrid, segundo, y a cinco del líder Barcelona.

Simeone destacó especialmente la capacidad del conjunto dirigido por José Mourinho para salir rápidamente al ataque tras recuperar el balón.

“Posiblemente ellos tengan una transición aún mejor que la nuestra, mucho más vertical”, explicó el argentino, quien señaló a Kylian Mbappé y Vinícius como las principales amenazas ofensivas del conjunto blanco.

El técnico rojiblanco también expresó su admiración por Mourinho, a quien dijo respetar y seguir desde hace muchos años.

“Esperamos mañana poder competir como lo hemos hecho cuando nos ha tocado enfrentarlo”, concluyó Simeone.