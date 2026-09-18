Zidane confirma a Mbappé como capitán de Francia en su primera convocatoria

El exjugador de fútbol francés, Zinedine Zidane, sostiene la antorcha olímpica durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París, el 26 de julio de 2024.

Zinedine Zidane confirmó este viernes que Kylian Mbappé continuará como capitán de la selección francesa, al anunciar su primera convocatoria desde que asumió como sucesor de Didier Deschamps.

El delantero del Real Madrid lució el brazalete durante el Mundial y terminó como máximo goleador del torneo, con 10 tantos. Francia, sin embargo, quedó eliminada en las semifinales ante España, que posteriormente conquistó el título.

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El nombramiento de Zidane puso fin a los 14 años de Deschamps al frente de Les Bleus. El nuevo seleccionador, que compartió vestuario con Deschamps en el equipo francés campeón del Mundial de 1998 y de la Eurocopa 2000, firmó un contrato por cuatro años.

El debut de Zidane llegará en la UEFA Nations League. Francia visitará a Turquía el próximo viernes y posteriormente se enfrentará a Bélgica en Bruselas, el 28 de septiembre.

Su primer partido como local será el 2 de octubre contra Italia en el Stade de France. Tres días después, Francia volverá a jugar en casa frente a Bélgica.

Nuevas caras en la convocatoria

Zidane incluyó a varios jugadores que no estuvieron en el Mundial. Entre ellos destaca el defensa central Jérémy Jacquet, de 21 años, convocado después de sus buenas actuaciones con el Liverpool tras su llegada al club inglés durante el mercado de verano.

También recibió su primera convocatoria el delantero del Rennes Esteban Lepaul, máximo goleador de la Ligue 1 la pasada temporada. El centrocampista Lucas Da Cunha, del Como italiano, también forma parte de la lista.

Además, aparecen Andy Diouf, futbolista del Inter de Milán que puede desempeñarse como centrocampista o carrilero, y el portero del Toulouse Guillaume Restes.

Entre las ausencias más destacadas aparecen Aurélien Tchouaméni, centrocampista del Real Madrid, y Marcus Thuram, delantero del Inter. El defensa del Arsenal William Saliba tampoco fue incluido debido a una lesión.

Convocatoria de Francia

Porteros: Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Guillaume Restes (Toulouse).

Defensas: Andy Diouf (Inter), Jérémy Jacquet (Liverpool), Ibrahima Konaté (Real Madrid), Pierre Kalulu (Juventus), Jules Koundé (Barcelona), Maxence Lacroix (Chelsea), Adrien Truffert (Bournemouth), Dayot Upamecano (Bayern Múnich).

Centrocampistas: Eduardo Camavinga (Real Madrid), Rayan Cherki (Manchester City), Lucas Da Cunha (Como), Manu Koné (Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain).

Delanteros: Bradley Barcola (Liverpool), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), Désiré Doué (Paris Saint-Germain), Esteban Lepaul (Rennes), Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Múnich).