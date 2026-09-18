viernes 18  de  septiembre 2026
Fútbol

Zidane confirma a Mbappé como capitán de Francia en su primera convocatoria

Zinedine Zidane confirmó a Kylian Mbappé como capitán de Francia y presentó su primera convocatoria como seleccionador, con varias novedades.

El exjugador de fútbol francés, Zinedine Zidane, sostiene la antorcha olímpica durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París, el 26 de julio de 2024.

El exjugador de fútbol francés, Zinedine Zidane, sostiene la antorcha olímpica durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París, el 26 de julio de 2024.

AFP
Diario las Américas | Pedro Felipe Hernández
Por Pedro Felipe Hernández

Zinedine Zidane confirmó este viernes que Kylian Mbappé continuará como capitán de la selección francesa, al anunciar su primera convocatoria desde que asumió como sucesor de Didier Deschamps.

El delantero del Real Madrid lució el brazalete durante el Mundial y terminó como máximo goleador del torneo, con 10 tantos. Francia, sin embargo, quedó eliminada en las semifinales ante España, que posteriormente conquistó el título.

Lee además
El director técnico del Real Madrid, el portugués José Mourinho, durante una práctica del equipo, el 24 de julio de 2026.
Fútbol

Mourinho alerta de las desconexiones defensivas del Real Madrid
Cristiano Ronaldo, delantero número 07 de Portugal, celebra tras marcar el primer gol de su equipo durante el partido de fútbol del Grupo K del Mundial 2026 entre Portugal y Uzbekistán en el Estadio de Houston
Fútbol

Cristiano Ronaldo vuelve a la selección de Portugal para iniciar la Nations League

El nombramiento de Zidane puso fin a los 14 años de Deschamps al frente de Les Bleus. El nuevo seleccionador, que compartió vestuario con Deschamps en el equipo francés campeón del Mundial de 1998 y de la Eurocopa 2000, firmó un contrato por cuatro años.

El debut de Zidane llegará en la UEFA Nations League. Francia visitará a Turquía el próximo viernes y posteriormente se enfrentará a Bélgica en Bruselas, el 28 de septiembre.

Su primer partido como local será el 2 de octubre contra Italia en el Stade de France. Tres días después, Francia volverá a jugar en casa frente a Bélgica.

Nuevas caras en la convocatoria

Zidane incluyó a varios jugadores que no estuvieron en el Mundial. Entre ellos destaca el defensa central Jérémy Jacquet, de 21 años, convocado después de sus buenas actuaciones con el Liverpool tras su llegada al club inglés durante el mercado de verano.

También recibió su primera convocatoria el delantero del Rennes Esteban Lepaul, máximo goleador de la Ligue 1 la pasada temporada. El centrocampista Lucas Da Cunha, del Como italiano, también forma parte de la lista.

Además, aparecen Andy Diouf, futbolista del Inter de Milán que puede desempeñarse como centrocampista o carrilero, y el portero del Toulouse Guillaume Restes.

Entre las ausencias más destacadas aparecen Aurélien Tchouaméni, centrocampista del Real Madrid, y Marcus Thuram, delantero del Inter. El defensa del Arsenal William Saliba tampoco fue incluido debido a una lesión.

Convocatoria de Francia

Porteros: Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Guillaume Restes (Toulouse).

Defensas: Andy Diouf (Inter), Jérémy Jacquet (Liverpool), Ibrahima Konaté (Real Madrid), Pierre Kalulu (Juventus), Jules Koundé (Barcelona), Maxence Lacroix (Chelsea), Adrien Truffert (Bournemouth), Dayot Upamecano (Bayern Múnich).

Centrocampistas: Eduardo Camavinga (Real Madrid), Rayan Cherki (Manchester City), Lucas Da Cunha (Como), Manu Koné (Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain).

Delanteros: Bradley Barcola (Liverpool), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), Désiré Doué (Paris Saint-Germain), Esteban Lepaul (Rennes), Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Múnich).

Temas
Te puede interesar

Mbappé, en el centro de las críticas por la camiseta de Ceuta

Sandy Alcántara hace historia con los Marlins: primer salvamento de su carrera

Messi hace historia con Inter Miami: gol 100 y título ante Cruz Azul en la Campeones Cup

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La embajadora de Colombia, María Consuelo Araújo, recibió en la sede diplomática de Washington al senador republicano Bernie Moreno, el 17 de septiembre de 2026  
POLÍTICA

Embajadora de Colombia y senador Bernie Moreno abordan nueva etapa de la relación con EEUU

Un residente interviene ante los comisionados de Miami-Dade durante la audiencia de aprobación del presupuesto condal 2026-2027
FINANZAS CONDALES

Miami-Dade aprueba presupuesto de $14.300 millones con recortes nocturnos de autobuses

La representante federal estadounidense María Elvira Salazar habla con los periodistas. video
EEUU

DHS ante críticas de congresista Salazar sobre deportaciones: "No habrá amnistía para inmigrantes ilegales"

La actriz y cantante Lady Gaga y Michael Polansky en la alfombra roja de la película Joker: Folie à deux, presentada en competición durante el 81º Festival Internacional de Cine de Venecia, el 4 de septiembre de 2024. 
CELEBRIDADES

TMZ confirma nombre de la primera hija de Lady Gaga

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y su homólogo chino Xi Jinping durante su visita a Pekín.
ANáLISIS

EEUU y China: Las dos potencias que rediseñan el Nuevo Orden Mundial

Te puede interesar

Inmigrantes esperan su turno para las entrevistas con un oficial de migración en la oficina de USCIS, en Nueva York.
MIGRACIÓN

Entra en vigor norma de "carga pública" para solicitantes de residencia permanente en EEUU ¿A quiénes aplica?

Por Julián Varela
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y su homólogo chino Xi Jinping durante su visita a Pekín.
ANáLISIS

EEUU y China: Las dos potencias que rediseñan el Nuevo Orden Mundial

Un residente interviene ante los comisionados de Miami-Dade durante la audiencia de aprobación del presupuesto condal 2026-2027
FINANZAS CONDALES

Miami-Dade aprueba presupuesto de $14.300 millones con recortes nocturnos de autobuses

Imagen de la escena donde ocurrió la fatalidad. video
ENTREVISTA EXCLUSIVA

Abogado de uno de los sobrevivientes asegura que tragedia del avión de Amazon en Miami pudo evitarse

La representante federal estadounidense María Elvira Salazar habla con los periodistas. video
EEUU

DHS ante críticas de congresista Salazar sobre deportaciones: "No habrá amnistía para inmigrantes ilegales"