Barcelona campeón de LaLiga: Lamine Yamal, Raphinha, Pedri, Fermín y Joan García, las claves del título

El delantero brasileño del Barcelona, Raphinha (número 11), y el delantero polaco del Barcelona, Robert Lewandowski (número 9), sostienen el trofeo mientras los jugadores del Barcelona celebran la victoria en la Liga española 2025-2026

El FC Barcelona conquistó su 29º título de LaLiga impulsado por el talento de Lamine Yamal, la velocidad de Raphinha, la visión de Pedri, el crecimiento de Fermín López y la seguridad en portería de Joan García. El equipo dirigido por Hansi Flick encontró el equilibrio perfecto entre juventud, intensidad y calidad para volver a dominar el fútbol español.

Con apenas 18 años, Lamine Yamal se consolidó como la gran figura ofensiva del Barcelona. El extremo azulgrana firmó 24 goles y 18 asistencias en todas las competiciones, siendo decisivo tanto en la creación como en la definición.

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Además de su desequilibrio individual, Yamal mostró una notable evolución táctica, ayudando en la organización del juego junto a Pedri y convirtiéndose en uno de los líderes del vestuario. Su rendimiento lo mantiene entre los principales candidatos al próximo Balón de Oro, pese a la lesión muscular que marcó el tramo final de la temporada.

AFP__20260510__B2FC4BX__v1__MidRes__FblEspLigaBarcelonaRealMadrid Los jugadores del Barcelona celebran el partido de fútbol de la liga española entre el FC Barcelona y el Real Madrid CF en el estadio Camp Nou de Barcelona el 10 de mayo de 2026. JOSEP LAGO /AFP

Raphinha recuperó su mejor nivel

Raphinha volvió a ser una pieza importante en el esquema ofensivo del Barcelona. Aunque las lesiones limitaron su continuidad y redujeron sus cifras goleadoras respecto al curso anterior, el brasileño aportó velocidad, desborde y profundidad en ataque.

El extremo terminó la campaña con 19 goles y 8 asistencias, confirmando la confianza que Hansi Flick depositó en él desde su llegada al banquillo azulgrana.

Pedri, el cerebro del campeón

Pedri volvió a demostrar por qué es uno de los mediocampistas más determinantes del fútbol europeo. El canario fue el encargado de dar equilibrio y control al juego del Barcelona gracias a su visión y precisión en la distribución.

Aunque las lesiones también afectaron parte de su temporada, el centrocampista aportó asistencias decisivas y mantuvo al equipo conectado en los momentos más exigentes del campeonato.

Fermín López dio el salto definitivo

La temporada de Fermín López confirmó su crecimiento dentro del primer equipo azulgrana. El mediocampista destacó por su capacidad de llegada al área, intensidad en la presión y aporte ofensivo.

Fermín cerró el curso con 13 goles y 16 asistencias entre todas las competiciones, cifras que reflejan su importancia en el sistema de Flick y su consolidación como una de las grandes revelaciones del campeonato.

Joan García se adueñó de la portería

Joan García fue otro de los nombres propios del título liguero. El guardameta, llegado desde el RCD Espanyol, aprovechó las lesiones de Marc-André ter Stegen para convertirse en titular indiscutible.

Sus actuaciones fueron decisivas para sostener al Barcelona en partidos clave, recibiendo apenas 20 goles en 29 encuentros y consolidándose como uno de los porteros más fiables de LaLiga.