domingo 10  de  mayo 2026
Fútbol

Barcelona derrota al Real Madrid y conquista su 29ª Liga española

Barcelona venció 2-0 al Real Madrid en el Clásico y se proclamó campeón de LaLiga 2026. Marcus Rashford y Ferran Torres marcaron los goles del título azulgrana en el Camp Nou.

Los jugadores del Barcelona celebran el partido de fútbol de la liga española entre el FC Barcelona y el Real Madrid CF en el estadio Camp Nou de Barcelona el 10 de mayo de 2026.

Los jugadores del Barcelona celebran el partido de fútbol de la liga española entre el FC Barcelona y el Real Madrid CF en el estadio Camp Nou de Barcelona el 10 de mayo de 2026.

JOSEP LAGO /AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El FC Barcelona se proclamó campeón de LaLiga por segundo año consecutivo tras vencer 2-0 al Real Madrid este domingo en el Camp Nou, en un Clásico que confirmó la superioridad azulgrana durante toda la temporada.

Con goles de Marcus Rashford y Ferran Torres en los primeros 20 minutos, el equipo dirigido por Hansi Flick aseguró matemáticamente el título de la LaLiga a falta de tres jornadas para el final del campeonato.

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Rashford y Ferran sentenciaron temprano el Clásico

El Barcelona golpeó rápidamente al conjunto merengue. Rashford abrió el marcador al minuto 9 con un espectacular lanzamiento de falta directo a la escuadra, mientras que Ferran Torres amplió la ventaja en el 18’ tras definir prácticamente a bocajarro dentro del área.

El conjunto azulgrana dominó el encuentro de principio a fin, presionando alto y neutralizando completamente al Real Madrid, que apenas generó peligro ofensivo durante los 90 minutos.

La gran figura del equipo blanco fue el arquero Thibaut Courtois, quien evitó una goleada con varias intervenciones decisivas.

Un homenaje especial para Hansi Flick

La victoria tuvo un componente emocional especial para Hansi Flick, quien horas antes del encuentro había sufrido la pérdida de su padre. El técnico alemán recibió así uno de los homenajes más emotivos posibles con la conquista de su primer título liguero al frente del Barcelona.

El Barça alcanzó los 29 campeonatos de Liga en su historia y amplió a 14 puntos su ventaja sobre el Real Madrid, cuando solo quedan nueve unidades en disputa.

Real Madrid cierra una temporada sin títulos

El Real Madrid llegó al Clásico rodeado de tensión tras las polémicas internas protagonizadas esta semana por Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde, además de la baja de última hora de Kylian Mbappé.

Sin respuestas futbolísticas ni capacidad de reacción, el equipo madridista cerrará la temporada sin conquistar títulos, un duro golpe para el proyecto blanco.

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