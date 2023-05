Heat continúa sin saber si Butler podrá jugar el sábado

Butler estuvo con el resto de sus compañeros en una sesión de videos el jueves, pero el entrenador del combinado, Erik Spoelstra , indicó que su presencia en la jornada no es una señal de su disponibilidad para el sábado.

"Todavía sin una actualización", le comentó Spoelstra a The Associated Press. "No voy a entrar en todos los detalles del asunto. Cuando sepamos cómo se siente el sábado, les dejaremos saber. Así están las cosas".

El estelar jugador se perdió el segundo juego de la serie, que temrinó en victoria para los Knicks con marcador de 111-105. Butler se lastimó el tobillo durante el primer juego frente a Nueva York, cuando apenas faltaban cinco minutos para que se concretara el triunfo de Miami en el Madison Square Garden.

Fue apenas el cuarto juego que se ha perdido Butler desde la última semana de enero y dos de esos desafíos fueron los encuentros finales de la ronda regular, cuando el Heat ya tenía asegurada su presencia en el "play-in".

Sin embargo, el entrenador de los Knicks, Tom Thibodeau, señaló después del segundo choque que su equipo estará listo para un potencial retorno de Butler.

"Ya saben la respuesta a eso. Lo estaremos", indicó el coach. "Esa es la naturaleza del juego en estas instancias. Entras, sabes que los jugadores están golpeados a estas alturas, así que siempre hay posibilidades de que los chicos puedan estar dentro o no. Si Jimmy está disponible, entonces tendremos un plan para él", agregó.