Un total de 13 tiros de tres puntos consecutivos realizados por el Heat el miércoles por la noche, que no entró ninguno.

El Heat fue el mejor equipo de tiros de 3 puntos de la NBA la temporada pasada con un 38% y, casi inexplicablemente, no puede disparar directamente esta temporada. Están en el puesto 28 en la liga de 30 equipos desde más allá del arco en lo que va del año con un 33%, pasando del primero al casi peor en una caída sin precedentes.

Y son los últimos en anotación, otro obviamente mal augurio: en las últimas 40 temporadas, solo tres equipos fueron los últimos en anotación durante una temporada regular completa y aun así llegaron a los playoffs. Miami tiene un promedio de 107,9 puntos por partido, casi dos puntos detrás del No. 29 Houston, el equipo con el peor récord de la NBA.

“Estamos recibiendo las miradas”, dijo el alero del Heat, Kevin Love. “Simplemente, simple y llanamente, necesitamos pegar tiros”.

lovekevin.jpg Kevin Love se entrena con el Heat de Miami, luego de su traspaso desde los Cavs de Cleveland @MiamiHeat

Ningún equipo lideró la liga en tiros de 3 puntos un año y estuvo 28 o peor la próxima temporada. Solo dos equipos en las últimas 20 temporadas fueron los mejores de la NBA en un año de 3 y cayeron del top 10 la próxima temporada.

No se sabe exactamente el problema de esta anormalidad, pero afectó fuertemente a Miami.

Max Strus disparó 41% en la última temporada de 3; está al 33% esta temporada. Caleb Martin pasó del 41% al 36%. Gabe Vincent redujo del 37% al 32%. Tyler Herro disminuyó un poco, del 40% al 37%. Duncan Robinson suma más triples que cualquier jugador en la historia del Heat y ni siquiera puede entrar en la rotación en este momento, en parte porque pasó de ser un tirador del 45 % desde lo profundo durante el año del título de la Conferencia Este de Miami en 2019-20 a un 32 % tirador desde el rango de 3 puntos ahora.

“Tenemos muchachos que pueden disparar”, dijo el alero del Heat, Jimmy Butler. "Lo sabemos. Siempre depende de nosotros asegurarnos de que los tiradores obtengan las tomas correctas”.

butlerpretemporada.jpg El alero del Heat de Miami, Jimmy Butler, hace un gesto a la multitud después de anotar durante la primera mitad de un partido de baloncesto de la NBA de pretemporada contra los Pelicanos de Nueva Orleans, el miércoles 12 de octubre de 2022, en Miami. AP/Wilfredo Lee

Esas 13 fallas consecutivas en triples en el juego del miércoles, la segunda peor sequía para el Heat esta temporada; se perdieron 14 seguidos contra Indiana en diciembre: vieron a Miami pasar de arriba 43-39 a abajo 102-80 y el juego básicamente había terminado.

Filadelfia superó a Miami por 24 puntos en triples. Probablemente no por coincidencia, los 76ers ganaron el juego por 23 puntos: 119-96.

Fue la undécima vez en esta temporada que el Heat no logra anotar 100 puntos, empatados con Los Angeles Clippers por la mayor cantidad en la NBA. Los equipos que no anotan 100 casi no tienen posibilidades de ganar en esta era: el récord de la liga en tales juegos esta temporada es 21-168, o un porcentaje de victorias de .111.

“Solo la consistencia y la sostenibilidad de nuestra ofensiva, eso es a lo que tenemos que llegar”, dijo el entrenador del Heat, Erik Spoelstra.

Eso es parte del problema. La ofensiva de Miami es consistente y eso no es bueno.

En una temporada en la que la anotación aumentó —los equipos están promediando más puntos por partido esta temporada que los que vio la liga en más de 50 años— el Heat no sigue el ritmo. El juego del miércoles fue el octavo consecutivo en el que el Heat no logró anotar 110 puntos, igualando la sequía más larga en la NBA esta temporada.

Perdieron cinco de sus últimos seis juegos; el viernes, son los anfitriones de un equipo de los Knicks de Nueva York que ganó siete seguidos y promedia 123,7 puntos en ese lapso, con 142 puntos el miércoles en una victoria sobre Brooklyn.

Y el tiempo se está escapando. A Miami le quedan 19 juegos y actualmente está en el séptimo lugar de la Conferencia Este, lo que significa que si la temporada terminara hoy, cualquier esperanza de postemporada del Heat dependería primero de recuperar el ritmo.

“Es una temporada de altibajos”, dijo el centro del Heat, Bam Adebayo. “Como pueden ver, ha habido altibajos durante toda la temporada. Realmente no puedo explicar eso. Es más que solo tenemos que encontrar ese nicho correcto, y aún no lo hemos encontrado”.