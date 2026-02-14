Kasparas Jakucionis, el adolescente que desafía la historia en Miami

El novato Kasparas Jakucionis, del Heat de Miami, maneja el balón en un partido contra el Thunder de Oklahoma City, el 17 de enero de 2026.

En una temporada marcada por la irregularidad y las lesiones, el Heat de Miami ha encontrado un motivo inesperado para ilusionarse. No llegó con el cartel de salvador inmediato ni con la fama mediática de otros talentos precoces, pero Kasparas Jakucionis , con apenas 19 años, está haciendo algo que ni siquiera lograron fenómenos generacionales como Luka Doncic cuando eran adolescentes en la NBA .

Las dudas acompañaron a Jakucionis desde el draft. Su paso por Illinois dejó interrogantes razonables sobre su tiro exterior y su eficiencia, y una liga de verano discreta reforzó la idea de que necesitaría tiempo. Sin embargo, el contexto cambió de golpe. Las ausencias de Tyler Herro y otros referentes abrieron una puerta que el joven no dudó en cruzar con valentía.

En apenas dos partidos, Jakucionis encestó 12 triples, una cifra que lo coloca en un territorio histórico reservado a muy pocos adolescentes en la NBA. Solo Coby White logró más en ese tramo de edad, aunque con muchos más lanzamientos. Doncic se quedó en 11; Anthony Edwards, en 10. Ninguno, eso sí, con la precisión quirúrgica del novato del Heat, que apenas falló cuatro tiros en ese lapso.

En perspectiva histórica, apenas una veintena de jugadores en la era moderna han logrado anotar diez o más triples antes de cumplir 20 años. Nombres como Trae Young, Jayson Tatum o Devin Booker necesitaron temporadas completas para alcanzar picos que Jakucionis ha comprimido en dos noches.

Lo más llamativo es que este impacto no responde a lo que se esperaba de él. Jakucionis no aterrizó en la liga como un especialista en catch-and-shoot. Su sello siempre fue la visión de juego y el pase, virtudes que mantiene intactas mientras reduce errores: promedia menos de una pérdida cada 17 minutos. En Miami no monopoliza el balón ni vive del pick-and-roll, pero aun así influye en el ataque con inteligencia y lectura.

En la propia historia del Heat, ni Dwyane Wade ni Herro mostraron una irrupción exterior tan inmediata a esa edad. Ambos necesitaron continuidad y jerarquía para desarrollar un impacto que Jakucionis está encontrando casi sin galones.

Sólida defensa

A ese aporte se suma una defensa sorprendentemente madura para su edad, intensa y disciplinada. Su principal déficit sigue siendo la definición cerca del aro, lo que explica que su porcentaje en triples supere al de tiros de dos. Pero si consigue atacar más la pintura sin depender de bloqueos, la amenaza exterior obligará a las defensas a cerrarse sobre él, abriendo aún más el juego.

La estadística es aún más significativa si se considera que el tiro de tres suele ser el último recurso que los entrenadores conceden a jugadores tan jóvenes, especialmente en equipos con aspiraciones competitivas como Miami.

Para un equipo sin presión inmediata por resultados, el escenario es ideal. Si Jakucionis consolida este crecimiento y transforma el destello en constancia, el Heat podría estar ante su próxima gran estrella. Y entonces, lo que hoy parece una rareza estadística, podría marcar el inicio de una nueva era en Miami.