Hermanas de Maradona y su exabogado irán a juicio en Argentina por presunta fraude con la marca del ídolo

Un grupo de aficionados muestra una manta con las imágenes de los argentinos Diego Maradona y Lionel Messi antes del partido del Inter Miami ante Cruz Azul, el viernes 21 de julio de 2023.

La justicia argentina resolvió elevar a juicio una causa contra dos hermanas de Diego Maradona, su exabogado y otras cuatro personas por presunta administración fraudulenta de la marca comercial vinculada al histórico futbolista fallecido en 2020.

El proceso judicial busca determinar si los acusados perjudicaron los intereses de los cinco hijos reconocidos de Maradona, considerados sus herederos legítimos.

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Quiénes irán a juicio

Entre los principales imputados figura Matías Morla, exabogado del exfutbolista, junto con dos de sus asistentes.

También fueron enviadas a juicio Rita y Claudia Maradona, hermanas del astro argentino, además de una escribana señalada como colaboradora en la maniobra investigada.

La acusación por la marca Diego Maradona

Según la investigación, en 2015 se creó la sociedad Sattvica SA para administrar los derechos de imagen y marcas comerciales de Maradona.

Tras la muerte del exjugador en noviembre de 2020, los herederos reclamaron la cesión de la empresa. Sin embargo, la causa sostiene que las acciones habrían sido transferidas entre 2022 y 2023 a favor de Rita y Claudia Maradona, en lugar de pasar a sus hijos.

Los denunciantes aseguran que la explotación comercial de la marca continuó sin autorización legítima hasta que la justicia dictó una medida cautelar para frenar las operaciones.

Marca valuada en 100 millones de dólares

De acuerdo con la representación legal de una de las hijas del exfutbolista, una tasación oficial fijó el valor estimado de la marca Diego Maradona en alrededor de 100 millones de dólares.

La marca incluye acuerdos comerciales internacionales y derechos vinculados al nombre e imagen del campeón del mundo.

En paralelo, sigue el juicio por su muerte

La noticia coincide con el avance del nuevo proceso judicial que investiga la muerte de Maradona en los tribunales de San Isidro, en la provincia de Buenos Aires.

Ese juicio busca establecer la responsabilidad de siete profesionales de la salud en el fallecimiento del ídolo argentino.