miércoles 29  de  abril 2026
Fútbol

Hermanas de Maradona y su exabogado irán a juicio en Argentina por presunta fraude con la marca del ídolo

La justicia argentina enviará a juicio a hermanas de Diego Maradona y a Matías Morla por presunto fraude en la administración de su marca.

Un grupo de aficionados muestra una manta con las imágenes de los argentinos Diego Maradona y Lionel Messi antes del partido del Inter Miami ante Cruz Azul, el viernes 21 de julio de 2023.

Un grupo de aficionados muestra una manta con las imágenes de los argentinos Diego Maradona y Lionel Messi antes del partido del Inter Miami ante Cruz Azul, el viernes 21 de julio de 2023.

AP Foto/Rebecca Blackwell
Por Pedro Felipe Hernández

La justicia argentina resolvió elevar a juicio una causa contra dos hermanas de Diego Maradona, su exabogado y otras cuatro personas por presunta administración fraudulenta de la marca comercial vinculada al histórico futbolista fallecido en 2020.

El proceso judicial busca determinar si los acusados perjudicaron los intereses de los cinco hijos reconocidos de Maradona, considerados sus herederos legítimos.

Lee además
La leyenda del fútbol argentino, Diego Maradona, controla un balón con la cabeza en una práctica en 1986.
Fútbol

Exhiben imágenes del cadáver de Maradona
Un miembro de las Fuerzas Especiales de Argentina hace guardia junto a una pared llena de letreros en apoyo al fallecido astro del fútbol, Diego Maradona, el 3 de abril de 2025.
FÚTBOL

Hija de Maradona denuncia en juicio manipulación "absoluta y horrible" del equipo médico de su padre

Quiénes irán a juicio

Entre los principales imputados figura Matías Morla, exabogado del exfutbolista, junto con dos de sus asistentes.

También fueron enviadas a juicio Rita y Claudia Maradona, hermanas del astro argentino, además de una escribana señalada como colaboradora en la maniobra investigada.

La acusación por la marca Diego Maradona

Según la investigación, en 2015 se creó la sociedad Sattvica SA para administrar los derechos de imagen y marcas comerciales de Maradona.

Tras la muerte del exjugador en noviembre de 2020, los herederos reclamaron la cesión de la empresa. Sin embargo, la causa sostiene que las acciones habrían sido transferidas entre 2022 y 2023 a favor de Rita y Claudia Maradona, en lugar de pasar a sus hijos.

Los denunciantes aseguran que la explotación comercial de la marca continuó sin autorización legítima hasta que la justicia dictó una medida cautelar para frenar las operaciones.

Marca valuada en 100 millones de dólares

De acuerdo con la representación legal de una de las hijas del exfutbolista, una tasación oficial fijó el valor estimado de la marca Diego Maradona en alrededor de 100 millones de dólares.

La marca incluye acuerdos comerciales internacionales y derechos vinculados al nombre e imagen del campeón del mundo.

En paralelo, sigue el juicio por su muerte

La noticia coincide con el avance del nuevo proceso judicial que investiga la muerte de Maradona en los tribunales de San Isidro, en la provincia de Buenos Aires.

Ese juicio busca establecer la responsabilidad de siete profesionales de la salud en el fallecimiento del ídolo argentino.

Temas
Te puede interesar

Sabalenka tras su sorpresiva eliminación en Madrid: "Tuve mis oportunidades"

FIFA aumenta premios económicos para el Mundial 2026 y repartirá 871 millones de dólares

Lento arranque le cuesta el trabajo a otro dirigente en la MLB y un exmánager de los Marlins asume el reto

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El líder de la minoría en el Senado de EEUU, Chuck Schumer, es entrevistado por los periodistas.
Nuevo revés

Demócratas en el Senado fracasan en su intento por limitar posibles acciones militares de Trump en Cuba

Imagen referencial de personas llegando a un edificio de USCIS para realizar trámites migratorios.
MIGRACIÓN

EEUU vincula continuidad del trámite de asilo al pago de nueva tarifa obligatoria

El exdirector del FBI  James Comey testifica ante el Senado.
JUSTICA

Acusan a exdirector del FBI de amenazar la vida del presidente Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. 
Conflicto

"¡Más les vale espabilar pronto!", advierte Trump a Irán ante el limbo de las negociaciones

El presentador de televisión estadounidense Jimmy Kimmel llega para Una noche con Jimmy Kimmel en el hotel Roosevelt en Hollywood el 7 de agosto de 2019. 
Polémica

Regulador ordena revisar licencia de ABC tras "chiste" de Jimmy Kimmel con la eventual viudez de Melania Trump

Te puede interesar

Kevin Warsh, el designado para ocupar la presidencia de la Reserva federal, Fed o Banco Central.
BANCO CENTRAL

Comisión del Senado aprueba a Kevin Warsh para dirigir la Reserva Federal

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. 
Conflicto

"¡Más les vale espabilar pronto!", advierte Trump a Irán ante el limbo de las negociaciones

Alejandro Jacomino González, camionero de origen cubano, es buscado por el FBI tras desaparecer en el trayecto de Georgia a Florida.
ÚLTIMA HORA

Hallan sin vida en Georgia a camionero cubano desaparecido

Princess Aaliyah Bell, de 23 años.
ALTERCADO NOCTURNO

Arrestan a exempleada tras irrumpir en club para adultos de North Miami Beach y atacar a un gerente

Los ciudadanos de la mayoría de los países requieren visas para ingresar a EEUU
CRIMINALIDAD

Detienen en Ecuador a red vinculada con la falsificación de visas a EEUU