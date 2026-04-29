FIFA aumenta premios económicos para el Mundial 2026 y repartirá 871 millones de dólares

México será uno de los tres países anfitriones de la Copa Mundial 2026, y Jalisco será sede de partidos clasificatorios.

Personas y estudiantes de la Universidad Jesuita de Guadalajara (ITESO) colocan fotos de personas desaparecidas en una réplica del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, durante una intervención artística con el colectivo "Luz y Esperanza" en Guadalajara, Jalisco, México, el 21 de noviembre de 2025.

FIFA anunció un importante incremento en los montos económicos que repartirá durante la Mundial 2026, elevando la cifra total a 871 millones de dólares.

La cantidad supera ampliamente los 727 millones de dólares anunciados inicialmente en diciembre y responde a las preocupaciones expresadas por varias federaciones nacionales sobre el aumento de costos operativos para participar en el torneo que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos del 11 de junio al 19 de julio de 2026.

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Más apoyo para las selecciones clasificadas

Entre los cambios más destacados, la FIFA aumentó la ayuda para costos de preparación de 1,5 millones a 2,5 millones de dólares para cada una de las 48 selecciones participantes.

Además, el pago fijo por clasificar al Mundial subió de 9 millones a 10 millones de dólares por equipo. También se sumaron nuevas contribuciones destinadas a cubrir gastos de delegaciones y mayores asignaciones de entradas para las federaciones.

Premios para los mejores del torneo

La distribución económica mantiene cifras históricas para los equipos que lleguen más lejos en la competición:

Campeón: 50 millones de dólares

Subcampeón: 33 millones de dólares

Tercer lugar: 29 millones de dólares

Cuarto lugar: 27 millones de dólares

El premio ya representaba un aumento del 50% respecto al dinero entregado en el Mundial Catar 2022.

Infantino celebra la fortaleza financiera

Gianni Infantino aseguró que la organización atraviesa el momento financiero más sólido de su historia, lo que permite reinvertir mayores recursos en el desarrollo global del fútbol.

La FIFA estima ingresos cercanos a 13.000 millones de dólares durante el actual ciclo mundialista de cuatro años, que culminará con la Copa del Mundo más grande de todos los tiempos.