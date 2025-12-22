lunes 22  de  diciembre 2025
Neymar es operado con éxito para buscar listo al Mundial

El astro brasileño Neymar fue operado con éxito este lunes de una lesión en la rodilla izquierda, anunció su club, el Santos

El delantero del Santos, Neymar, calienta antes de un partido de semifinal del Campeonato Paulista A1 ante el Corinthians en la Arena Corinthians de Sao Paulo, el 9 de marzo de 2025.

El delantero del Santos, Neymar, calienta antes de un partido de semifinal del Campeonato Paulista A1 ante el Corinthians en la Arena Corinthians de Sao Paulo, el 9 de marzo de 2025. 

Miguel SCHINCARIOL / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El astro brasileño Neymar fue operado con éxito este lunes de una lesión en la rodilla izquierda, anunció su club, el Santos.

Neymar, de 33 años, tuvo una temporada difícil por recurrentes lesiones en su regreso al club de Pelé, pero fue pieza clave para la permanencia del equipo en la primera división del Brasileirão.

El delantero del Santos, Neymar, reacciona desde el banquillo durante un partido de semifinal del Campeonato Paulista A1 entre Corinthians y Santos en el Arena Corinthians de Sao Paulo, el 9 de marzo de 2025.
Neymar y un nuevo año repleto de goles, lesiones y dudas sobre su futuro
El entrenador español del Manchester City, Pep Guardiola, reacciona durante una conferencia de prensa en el campo de entrenamiento del Manchester City en Manchester, noroeste de Inglaterra, el 28 de enero de 2025, en vísperas de su partido de fútbol de la UEFA Champions League contra el Club Brugge
La curiosa estrategia de Guardiola para cuidar el peso de los jugadores en Navidad

Su gran objetivo es llegar con la selección de Brasil al Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

"Se realizó una artroscopia para tratar una lesión del menisco medial", informó el Santos en un comunicado.

"La cirugía fue exitosa y el jugador se encuentra bien", agregó el texto.

La intervención quirúrgica fue llevada a cabo por el médico de la selección brasileña de fútbol, Rodrigo Lasmar.

Neymar sumó ocho goles y una asistencia en 20 partidos jugados en la liga brasileña 2025.

Cinco de sus dianas llegaron en las últimas cinco fechas del campeonato, cuando el Santos luchaba por evitar el descenso.

El exjugador de Barcelona y Paris Saint-Germain tiene contrato hasta fin de año, pero negocia una renovación.

"Queremos la permanencia de Neymar", adelantó el presidente del club, Marcelo Teixeira, en la rueda de prensa posterior al triunfo 3-0 del Peixe en Vila Belmiro contra el Cruzeiro, el pasado 7 de diciembre, resultado que selló la permanencia en la Serie A.

Máximo anotador histórico de la Seleção de Brasil, con 79 goles, el atacante jugó el último de sus 128 encuentros con la camiseta verdeamarela el 17 de octubre de 2023, cuando sufrió una grave lesión de ligamentos.

Aún no ha sido convocado en el ciclo del italiano Carlo Ancelotti, que comenzó en junio.

"Vamos a hacer lo posible y lo imposible para traer la Copa del Mundo a Brasil (...). ¡Ey, Ancelotti, ayúdanos!", dijo Neymar el fin de semana en un concierto del músico brasileño Thiaginho en Sao Paulo.

El pentacampeón mundial Brasil comparte grupo con Marruecos, Haití y Escocia en la primera fase del Mundial.

Tom Fabricio, representante republicano en Tallahassee. 
CONTROL DIGITAL

Proponen eliminar el obsoleto y costoso sticker amarillo de las matrículas de autos en Florida

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
MÉXICO

Claudia Sheinbaum no aclara estatus de una filial de Pemex que envía petróleo a Cuba y no rinde cuentas

Investigadores trabajan en el lugar de la explosión de un coche en el sur de Moscú el 22 de diciembre de 2025. El teniente general Fanil Sarvarov, jefe del departamento de entrenamiento del Estado Mayor, murió en Moscú el 22 de diciembre de 2025 tras la explosión de un artefacto explosivo colocado debajo de su coche, según informaron los investigadores en un comunicado.
Atentado

Alto general ruso muere en explosión en Moscú, investigadores apuntan a Ucrania

Un soldado surcoreano es visto en una torre de vigilancia en la frontera con Corea del Norte, dividida por el río Imjin en Paju, al norte de Seúl, el 5 de junio de 2025.
CONFLICTO

Corea del Sur descarta reformar la Constitución para reconocer Corea del Norte como Estado independiente

Rodrigo De Paul (izq), Lionel Messi (c) y Sergio Busquets, del Inter Miami, hablan en el campo en la segunda mitad de un partido de la fase uno de la Copa de la Liga ante el Atlas FC en el Chase Stadium, el 30 de julio de 2025 en Fort Lauderdale, Florida. 
Fútbol

Rodrigo De Paul impulsa la llegada de más figuras europeas al Inter Miami

