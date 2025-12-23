Endrick se marcha cedido del Real Madrid al Lyon en busca de minutos rumbo al Mundial 2026

El atacante brasileño del Real Madrid, Endrick, reacciona luego de que su club recibiera un gol por parte del Valencia, el 5 de abril de 2025.

El Real Madrid y el Olympique de Lyon llegaron a un acuerdo para la cesión del joven delantero brasileño Endrick , de 19 años, quien jugará la segunda parte de la temporada en la Ligue 1. La operación fue confirmada por ambos clubes mediante comunicados oficiales y tiene como principal objetivo que el futbolista gane continuidad de cara al Mundial de 2026.

Endrick, 14 veces internacional con la selección brasileña, llegó al Real Madrid a mediados de 2024 procedente del Palmeiras, pero no logró asentarse en los planes del entrenador Xabi Alonso, quien le otorgó pocos minutos en los últimos meses.

La cesión al Lyon le permitirá al atacante contar con mayor protagonismo y minutos de juego, un aspecto clave para mantenerse en el radar del seleccionador Carlo Ancelotti, quien ya había subrayado públicamente la importancia de que el jugador tenga continuidad.

“Es importante para Endrick volver a jugar. Tiene que decidir junto a su entorno qué es lo mejor para su carrera”, declaró Ancelotti recientemente a la revista Placar.

Los detalles de la operación

El Real Madrid no hizo públicos los términos económicos del acuerdo, aunque el Lyon informó que la cesión alcanzará como máximo un millón de euros. El futbolista se incorporará a la disciplina del técnico Paulo Fonseca el próximo 29 de diciembre, tras el parón navideño.

Desde el club francés destacaron el impacto inmediato que esperan del brasileño:

“Su perfil ofensivo, su impacto en las zonas decisivas y su energía constituyen aportes importantes para reforzar al equipo en la segunda parte de la temporada”.

Un refuerzo clave para el Lyon

El Lyon atraviesa una temporada competitiva pero con limitaciones ofensivas. Actualmente es quinto en la Ligue 1, en puestos de Europa League, a cinco puntos de la zona Champions y a diez del líder Lens. En ataque, es apenas el noveno mejor equipo del campeonato, con 22 goles, pese a contar con la cuarta mejor defensa.

En la Europa League, el conjunto francés lidera el grupo único tras seis jornadas, y en la Copa de Francia ya está clasificado a los dieciseisavos de final, donde se medirá al Lille.

Las restricciones financieras impuestas por el control económico del fútbol francés obligaron al Lyon a desprenderse de varias piezas ofensivas, por lo que la llegada de Endrick se considera estratégica para equilibrar al equipo.

El sueño del Mundial 2026

Formado en el Palmeiras, con el que disputó 82 partidos y marcó 21 goles, Endrick ganó dos campeonatos brasileños antes de dar el salto a Europa. Su fichaje por el Real Madrid se cerró en 47,5 millones de euros, según datos de Transfermarkt.

Ahora, el delantero brasileño prioriza sumar minutos y continuidad para mantenerse como una opción real en la convocatoria de Brasil para el Mundial de 2026, un objetivo que pasa directamente por su rendimiento en Francia.