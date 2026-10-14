miércoles 14  de  octubre 2026
Fútbol

Infantino gana fuerza en la FIFA pese a las críticas y se acerca a la reelección

Gianni Infantino llega reforzado a la reunión del Consejo de la FIFA, mientras sus críticos buscan reformas y se acerca la elección presidencial de 2027.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Diario las Américas | Pedro Felipe Hernández
Por Pedro Felipe Hernández

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, afronta en una posición más favorable de lo previsto la reunión del Consejo del organismo, prevista para este jueves en Zúrich, después de atravesar una crisis que llegó a amenazar su continuidad al frente del fútbol mundial.

El dirigente italo-suizo-libanés se encontrará con los otros 36 integrantes del Consejo en la primera reunión del órgano ejecutivo desde el pasado 28 de abril. El encuentro llega después de las críticas generadas por su proyecto de abrir el Mundial a inversores privados, una iniciativa que finalmente abandonó.

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La UEFA, la Concacaf y la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) llegaron a reclamar su dimisión. Sin embargo, la oposición no ha logrado articular una alternativa que amenace seriamente el liderazgo de Infantino, quien aspira a ser reelegido el 18 de marzo de 2027.

Uno de los principales asuntos de debate será la distribución de los recursos económicos de la FIFA. Los presidentes de la UEFA y la Concacaf, Aleksander Ceferin y Victor Montagliani, reclamaron en septiembre que el organismo destinara al menos 10 millones de dólares a cada una de sus 211 federaciones miembro.

El reparto de fondos constituye una de las principales herramientas de influencia de la FIFA, ya que cada federación dispone de un voto en las elecciones presidenciales. Desde 2016, la institución ha destinado importantes cantidades a asociaciones de países con estructuras futbolísticas muy diferentes.

Ante la falta de una candidatura alternativa, los críticos de Infantino podrían centrar sus esfuerzos en modificar la gobernanza del organismo. La UEFA ha planteado reforzar las competencias del Consejo y ampliar la participación de otros actores del fútbol, entre ellos los clubes.

La reunión también abordará la primera edición del Mundial femenino de clubes, prevista para comienzos de 2028 en Estados Unidos, y el controvertido Premio FIFA de la Paz, cuya concesión a Donald Trump ha generado críticas por la falta de claridad sobre sus criterios.

Pese a las controversias, Infantino mantiene una posición sólida dentro del organismo y continúa bien situado de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

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