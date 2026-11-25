El japonés Kozo Tashima, candidato a la presidencia de la FIFA, habla durante una conferencia de prensa en Tokio, el 20 de noviembre de 2026.

TOKIO.- El candidato japonés a presidente de la FIFA, Kozo Tashima , declaró este miércoles que sólo ejercerá un mandato de cuatro años en caso de ser elegido al frente de la instancia mundial, en cuyas elecciones en marzo competirá con Gianni Infantino y el francés Philippe Diallo .

Tashima, de 69 años, se comprometió a restaurar "la integridad" de la instancia rectora del fútbol mundial.

FÚTBOL Tras caídas iniciales de Messi y Lewandowski, otra figura de la MLS se asoma al abismo en los playoffs

Infantino ha sido objeto de duras críticas por su proyecto, finalmente abandonado, de permitir inversiones privadas en la Copa del Mundo, pero sigue contando con un respaldo considerable para obtener un cuarto y último mandato.

Tashima, que admite que sus posibilidades de vencer al actual presidente Infantino y al dirigente del fútbol francés son mínimas, aseguró que cumpliría un único mandato.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habla durante una ceremonia en Seúl, el 29 de octubre de 2024. AFP

"Estoy redactando un programa electoral, pero, en esencia, tengo previsto ejercer un solo mandato de cuatro años", declaró ante los periodistas en Tokio el antiguo presidente de la federación nipona.

"Durante estos cuatro años, tengo previsto centrarme en la reforma de la gobernanza de la FIFA. Creo que debemos hacer que los procesos dentro de la FIFA sean más transparentes", afirmó.

La votación tendrá lugar el 18 de marzo de 2027 en Rabat.

Después de haber repetido la semana pasada que no tenía intención de retirarse de la carrera, Tashima indicó que había hablado por teléfono con Diallo y manifestó su voluntad de reunirse con él próximamente en Europa.

Según él, sus dos candidaturas van "en la misma dirección" y está previsto que ambos se coordinen sobre la estrategia a adoptar.

"A medida que avancemos, si seguimos comunicándonos, quizá comprobemos que nuestras orientaciones efectivamente coinciden, o bien que tenemos ciertas divergencias", añadió.

Condenan a exinternacional inglés

El antiguo internacional inglés Raheem Sterling fue condenado este miércoles a una pena de prisión de doce meses en suspenso por conducción temeraria y posesión de óxido nitroso luego de un accidente con su Lamborghini en mayo de 2026.

El jugador de 31 años, que también deberá realizar 100 horas de trabajos comunitarios, fue, además, sancionado con una suspensión del permiso de conducir de 24 meses por el tribunal de Basingstoke, al suroeste de Londres.

Sterling fue declarado culpable en septiembre de conducción temeraria al volante de su Lamborghini Urus el 28 de mayo de 2026. También reconoció la posesión de seis cartuchos de óxido nitroso destinados a una inhalación indebida. Asimismo, se había negado a someterse a una prueba de detección.

FUENTE: AFP