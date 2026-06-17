miércoles 17  de  junio 2026
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Inglaterra supera a Croacia con doblete de Harry Kane

El delantero del Bayern Múnich llegó a 10 goles en la Copa del Mundo, con lo que igualó a Gary Lineker como el artillero histórico de Inglaterra en el torneo

El atacante Harry Kane, de Inglaterra, celebra luego de anotar el segundo gol de su selección en un partido contra Croacia, el 17 de junio de 2026.

El atacante Harry Kane, de Inglaterra, celebra luego de anotar el segundo gol de su selección en un partido contra Croacia, el 17 de junio de 2026.

PAUL ELLIS / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

ARLINGTON.- Con un doblete de su capitán, Harry Kane, Inglaterra venció 4-2 a Croacia este miércoles en su debut en el Grupo L del Mundial de Norteamérica 2026.

El delantero del Bayern Múnich llegó a 10 goles en la Copa del Mundo, con lo que igualó a Gary Lineker como el artillero histórico de los "Tres Leones" en el mayor evento del fútbol internacional.

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Kane convirtió en el minuto 12 un penalti cometido por Luka Modric y anotó con un cabezazo en el 42, pero los ajedrezados reaccionaron en ambas ocasiones con tantos de Martin Baturina en el 36 y Petar Musa en el 45+5.

Jude Bellingham aprovechó en el 47 un fantástico pase de Elliot Anderson para volver a desnivelar y Marcus Rashford terminó de encaminar el triunfo en el 85.

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En este partido en el estadio de los Cowboys de Dallas de la NLF en Arlington, Texas, Inglaterra demostró enorme pegada y solo la inspiración del portero croata, Dominik Livakovic, evitó que el marcador a su favor fuese más amplio.

Pero el equipo de Thomas Tuchel también tuvo problemas para tomar el control del mediocampo frente a Croacia y sufrió mucho cuando su rival pisaba el área.

El Grupo L lo completan Ghana y Panamá, que se enfrentaban entre sí este mismo miércoles.

Lula bromea con "contratar a Messi" para Brasil

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva bromeó este miércoles con "contratar a (Lionel) Messi para jugar en Brasil", tras un triplete del astro de la archirrival Argentina en su estreno en el Mundial 2026.

La Canarinha, en cambio, empató 1-1 en su debut contra Marruecos el pasado sábado.

"Estaba pensando en contratar a Messi para jugar en Brasil", dijo Lula en Ginebra, un día después de que el argentino marcara los tres goles en la victoria 3-0 de la Albiceleste frente a Argelia.

Campeón del mundo en 2022, Messi alcanzó así al alemán Miroslav Klose como máximo goleador de la historia de los Mundiales con 16 anotaciones.

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Consultado sobre el 1-1 de Brasil ante Marruecos, el mandatario izquierdista consideró que el equipo africano es "el mejor" del Grupo C y que "más difícil fue España empatando (0-0) con Cabo Verde".

"Se dice que siempre que Brasil empieza muy desacreditado, gana la Copa" del Mundo, se esperanzó Lula, tras participar en el G7 en Francia.

Hincha del Corinthians, Lula, de 80 años, suele opinar sobre fútbol.

El mandatario incluso aseguró en abril que el seleccionador de su selección, el italiano Carlo Ancelotti, le consultó si debía convocar a Neymar.

"Si está físicamente preparado, él tiene fútbol", fue el veredicto de Lula sobre el astro brasileño.

FUENTE: AFP

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