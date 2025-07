Inter Miami anuncia que Rodrigo De Paul queda disponible para debutar ante el Atlas

"Lo que me trae al Inter Miami es mi deseo de competir, ganar títulos y escribir páginas en la historia del club", señaló el campeón del mundo con Argentina en Catar 2022, en declaraciones recogidas por el departamento de prensa del combinado. "Es un club que está tomando forma de grande, para tener una historia larga y que muchas personas puedan seguirlo. Quiero ser parte de eso y escribir las páginas más importantes en la historia del Inter Miami", añadió.

De Paul, de 31 años de edad, sorprendió al mundo futbolero con su decisión de abandonar el balompié europeo tan temprano en su carrera para sumarse a la MLS, un circuito que se encuentra en crecimiento, pero que todavía está lejos del nivel que puede verse en el viejo continente, tal como quedó demostrado durante el pasado Mundial de Clubes.

Un lazo como pocos

El exjugador del Atlético de Madrid no solo ha sido compañero del astro Lionel Messi por muchos años en la selección albiceleste, sino que también lo une una gran amistad con la "Pulga" fuera del campo, lo que seguramente facilitó la decisión de De Paul de mudarse a Miami.

"En mi carrera, siempre he jugado con pasión. Siempre he dado todo en cada partido", continuó el jugador. "Me comprometo de una manera en la que muchas personas pueden pensar que estoy algo loco, pero es mi forma de vida. Ganar tiene que darte mucha felicidad, alegría. Y perder debe doler mucho. No puede ser algo que no te importe", sentenció.