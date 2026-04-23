De Paul y Suárez sentencian triunfo del Inter Miami frente al Real Salt Lake

Rodrigo De Paul (izq) y Luis Suárez, del Inter Miami CF, celebran luego del primer gol de su equipo durante un partido de la Leagues Cup ante los Pumas de la UNAM en el Chase Stadium, el 6 de agosto de 2025 en Fort Lauderdale, Florida.

MIAMI.- El Inter Miami culminó su gira de dos partidos fuera de casa con una victoria 0-2 frente al Real Salt Lake con goles del argentino Rodrigo De Paul y el uruguayo Luis Suárez en los minutos finales del encuentro.

Lionel Messi , quien fue definitivo el fin de semana anotando el gol de la victoria en Colorado , disputó los 90 minutos, en los que generó varias ocasiones de gol, pero siempre se impuso el arquero brasileño, Rafael Cabral.

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El encuentro parecía destinado a un empate sin goles hasta que al minuto 81 De Paul sacó un potente remate que dobló las manos del arquero para colarse en el ángulo superior derecho.

Dos minutos más tarde, el mexicano Germán Berterame ganó por arriba al borde del área y habilitó a Suárez, quien remató con una exquisita definición de pierna izquierda para anotar el gol de la tranquilidad.

"Creo que hicimos un gran primer tiempo", dijo De Paul a Apple TV. "Salió un lindo gol y mientras sirva para el equipo, buenísimo".

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"El gol de Suárez deja una gran enseñanza, el otro día no le tocó jugar y este es el premio que él se merece, nos enseña mucho".

Suárez, de 39 años, anotó su diana 44 en 93 partidos con Inter Miami y su primera del 2026 en la temporada de la MLS.

Las "Garzas" no caen desde el partido correspondiente a la primera jornada, cuando Los Ángeles FC, del surcoreano Son Heung-min, se impuso por un marcador de 3-0.

Desde entonces, Miami ha sumado cinco victorias y tres empates, los cinco triunfos en condición de visitante.

Cambio táctico

La ausencia del italiano Yannick Bright por expulsión propició un cambio en el orden táctico del argentino Guillermo Hoyos, quien empleó una línea de cinco que les brindó estabilidad defensiva a los visitantes.

"Es importante mantener el arco en cero", comentó Hoyos. "Se logró con una acción colectiva, el equipo trabajó la recuperación con una intensidad muy alta, cuando nos manifestamos con el corazón, el esfuerzo no tiene precio".

Real Salt Lake, dirigido por el argentino-estadounidense Pablo Mastroeni, tuvo al seleccionado estadounidense, Diego Luna, como una de sus figuras, pero sin mayor acompañamiento en el ataque.

El juego se desarrolló bajo un lleno absoluto en el Rio Tinto Stadium, con una leve lluvia a lo largo del segundo tiempo.

Los Reales perdieron su invicto en casa y su racha de tres partidos anotando por lo menos dos goles.

Inter Miami, a su vez, logró su segunda victoria con Hoyos al mando y se mantiene en la segunda posición con 18 puntos, uno menos que Nashville, que cuenta con un partido menos.

FUENTE: AFP