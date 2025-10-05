domingo 5  de  octubre 2025
Inter Miami gana sobrado en el dia de Sergio Busquets

Inter Miami se impuso 4-1 sobre New England Revolution, este sábado por la vigésima sexta fecha de la liga estadounidense (MLS)

El centrocampista español #05 del Inter Miami, Sergio Busquets (C), posa con su familia, compañeros y personal durante su ceremonia de retiro después del partido de la temporada regular de la Major League Soccer (MLS) entre el Inter Miami CF y el New England Revolution en el Chase Stadium en Fort Lauderdale, Florida, el 4 de octubre de 2025.&nbsp;

CHANDAN KHANNA / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Inter Miami se impuso 4-1 sobre New England Revolution, este sábado por la vigésima sexta fecha de la liga estadounidense (MLS), y alcanzó la tercera posición en la Conferencia Este, en un partido de tres asistencias del astro argentino Lionel Messi.

El cuadro dirigido por Javier Mascherano logró así reponerse después de la derrota de mitad de semana a manos del Chicago Fire.

Los Revs generaron la primera ocasión del partido por medio de Brandon Bye, quien puso una pelota en el travesaño luego de un centro medido de Carles Gil desde el sector izquierdo.

Poco pudo hacer el argentino Rocco Ríos Novo, quien fue titular en un movimiento sorpresivo en lugar del experimentado Óscar Ustari.

El primer aviso de Miami llegó después de una brillante combinación en el borde del área entre Messi y Luis Suárez, el remate del capitán argentino terminó en las manos de Matt Turner.

Al minuto 32, Messi tomó la pelota en el sector central y giró para encontrar libre de marca a Tadeo Allende, quien con remate cruzado decretó el 1-0.

La primera parte se desarrolló bajo una lluvia constante que elevó el ritmo de competencia.

En el complemento, New England logró acortar distancias con un estupendo remate desde fuera del área de Dor Turgeman.

La respuesta estuvo a cargo nuevamente de Allende y Alba, quienes completaron dobletes al minuto 60 y 63.

Messi sirvió un pase dentro del área a Alba y un balón al espacio para Allende, quedó a dos asistencias de igualar su récord de cinco establecido el 4 de mayo del 2024.

Inter Miami suma 59 puntos y se ubica en el tercer lugar de la Conferencia Este y un partido menos que Cincinnati, que es segundo.

Termina el sueño del Supporters'Shield

Pese a que Inter Miami tuvo una buena noche en el terreno superando en todos los aspectos del juego a New England, su derrota de mitad de semana le ha pasado factura en la lucha por el liderato general en la MLS.

Philadelphia Union derrotó por la mínima diferencia a New York City FC con gol de Mikael Uhre y aseguró el primer lugar de la Conferencia Este.

Miami no pudo revalidar el título logrado bajo el mando de Gerardo Martino en una temporada 2024 en la que alcanzaron 74 puntos.

Busquets homenajeado

Al finalizar el encuentro ante New England Revolution, Inter Miami homenajeó al mediocampista español Sergio Busquets, quien anunció a finales del pasado mes su retiro del fútbol cuando finalice la temporada.

Sus compañeros le hicieron un pasillo por el que desfiló junto a su esposa e hijos hasta encontrarse con el socio mayoritario del Inter Miami, Jorge Más.

"Era una decisión que venía tomada de tiempo atrás", dijo Busquets. "Estoy muy contento por toda la trayectoria y por poder vivir esto aquí, ojalá se logrará de la mejor manera".

En las pantallas del estadio proyectaron un vídeo en el que sus grandes compañeros enviaron mensajes de admiración, entre ellos Carles Puyol, Xavi, Andrés Iniesta, Javier Mascherano y Lionel Messi, entre otros.

Sobre su futuro, Busquets apunta a pasar un tiempo en familia y luego convertirse en entrenador.

"Quiero estar un tiempo tranquilo y estar más con la familia, luego en un año y medio, quizás pueda empezar a hacer el curso de entrenador, vamos a vivir la vida y disfrutarla".

FUENTE: AFP

