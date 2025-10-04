Inter Miami en alerta: 14 jugadores finalizan contrato en diciembre 2025, incluido Sergio Busquets

El árbitro Juan Calderón Pérez conversa con Lionel Messi (10), Rodrigo De Paul (7), Sergio Busquets (5) y Maximiliano Falcón (37) del Inter Miami CF durante la final de la Leagues Cup entre Seattle Sounders e Inter Miami CF en el Lumen Field el 31 de agosto de 2025 en Seattle, Washington.

El Inter Miami CF atraviesa un momento crucial en su camino hacia la MLS Cup 2025 . Mientras Lionel Messi y Luis Suárez mantienen a las “Garzas” en la pelea con un inicio goleador sólido, el club de Florida enfrenta un dilema que podría marcar su futuro inmediato: catorce futbolistas terminan contrato en diciembre de este año.

Todo apunta a que Lionel Messi renovará su contrato con Inter Miami. El club ya le ha hecho llegar una oferta de extensión y las probabilidades de que permanezca en Estados Unidos alcanzan el 90%, aunque el último 10% depende de la decisión personal del astro argentino, quien también contempla su futuro con la Selección Argentina.

Luis Suárez, entre las críticas y la incertidumbre

Distinto es el panorama de Luis Suárez, que atraviesa un bajón de rendimiento y ha sido cuestionado por la afición. Además, una indisciplina reciente dañó su imagen en el club, lo que podría precipitar su salida de Fort Lauderdale. Junto a él, también aparece en la lista de posibles bajas Allen Obando, delantero que no juega desde mayo.

Busquets y la posible despedida del “ADN Barça”

La situación contractual de Sergio Busquets también preocupa en Miami. Su salida significaría un golpe directo a la esencia del “ADN Barça” que el club construyó con él, Messi, Suárez y Jordi Alba. La directiva deberá decidir si renueva al mediocentro español o si diciembre marcará su adiós.

Sergio Busquets (2) El español Sergio Busquets, del Inter Miami, patea el balón durante un partido ante el Toronto FC, el 27 de septiembre de 2025. MICHAEL CHISHOLM / Getty Images vía AFP

Defensa y mediocampo en revisión

Otros nombres en riesgo son:

Marcelo Weigandt, lateral que ha mostrado solidez defensiva y capacidad de generar asistencias.

Ian Fray, recordado por ser el autor del único gol de la final perdida ante Seattle Sounders en la Leagues Cup. Su juventud y proyección lo perfilan como candidato a extensión.

En el mediocampo destacan Tadeo Allende, David Ruiz, Yannick Bright y Rodrigo de Paul, este último con contrato sorprendentemente corto tras llegar como refuerzo en verano.

Inter Miami, contra el reloj

La dirigencia encabezada por Javier Mascherano debe tomar decisiones urgentes si quiere evitar un desmantelamiento masivo de la plantilla. El desenlace no solo marcará el futuro inmediato del club en la MLS, sino también el cierre de carrera de varias de sus máximas figuras.