¡Otro que se le va al Inter Miami! Jordi Alba anuncia su retiro al final de esta temporada

El español Jordi Alba, del Inter Miami, maneja el balón en un partido contra el San José Earthquakes, el 14 de mayo de 2025.

MIAMI.- El español Jordi Alba , uno de los mejores laterales izquierdos de los últimos tiempos y gran socio en el campo de Lionel Messi , anunció este martes su retiro del fútbol una vez finalice la actual temporada de la liga norteamericana ( MLS ) con el Inter Miami .

El defensor de 36 años pondrá fin a una gloriosa carrera profesional de 16 años en la que se atiborró de títulos con el FC Barcelona y la selección de España, incluidos los de la Eurocopa de 2012 y la Liga de Campeones de Europa en 2015.

"Lo hago con absoluta convicción, con plenitud y con felicidad, porque siento que he recorrido este camino con toda la pasión posible, y que ahora es el momento justo para abrir una nueva etapa y cerrar la anterior con la mejor de las sensaciones", dijo el marcador de punta en un emotivo video en Instagram.

Su partida es sorpresiva, pues había ampliado en mayo su compromiso con las "Garzas" hasta el final de 2027. Su decisión se debe a razones estrictamente personales y familiares, dijo a la AFP una fuente de su entorno.

De corta estatura (1,70 metros), pero con gran despliegue físico, Alba se destacó en el campo por su penetrante poder ofensivo y la sociedad letal que conformó con Messi, tanto en el Inter Miami como en el Barça, club en el que se formó y al que defendió entre 2012 y 2023.

"Hoy cierro este capítulo sabiendo que lo he entregado todo. El fútbol ha sido, es y será siempre una parte esencial de mi vida. Gracias, fútbol. Gracias por tanto", agregó el lateral en su video de despedida.

El fin de los Cuatro Fantásticos

El anuncio de su partida es un nuevo balde de agua fría para los rosas, luego de que otro español, el mediocentro defensivo Sergio Busquets, avisara a finales de septiembre que colgará las botas al término de la actual campaña de la MLS.

"Busi" fue el primero de los llamados Cuatro Fantásticos del Inter, que también integran Messi y el uruguayo Luis Suárez, en poner una fecha de despedida.

Todos ellos, de entre 36 y 38 años de edad, apuran la recta final de sus legendarias carreras en Miami, donde aterrizaron siguiendo la estela del "Diez".

El mundo del fútbol está pendiente del esperado anuncio de renovación del astro argentino, que podría extender su contrato más allá de 2026.

Suárez, de su lado, termina su contrato en diciembre y un mes atrás se mostró abierto a alargar su estancia en la capital latina de Estados Unidos.

En su último baile juntos, el cuarteto de exbarcelonistas tratará de brindarle al Inter el primer título de la MLS de su historia en esta temporada, que concluye con la final a partido único el 6 de diciembre.

Miami tiene todavía por delante dos partidos de la fase regular para disputar antes del arranque de los playoffs, el 24 de octubre.

