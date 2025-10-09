¿Qué busca el Inter Miami para sustituir a Alba y Busquets?

El español Sergio Busquets (izquierda) y el argentino Lionel Messi, del Inter Miami, celebran tras un gol de su club en un partido, el 28 de mayo de 2025.

Cuando restan apenas dos partidos para el cierre de la temporada regular de la MLS, el Inter Miami ya mira más allá de los playoffs. El conjunto dirigido por Javier Mascherano se prepara para luchar por el título en una atmósfera de nostalgia: Sergio Busquets y Jordi Alba , pilares en la conquista de la Leagues Cup 2023 y el Supporter’s Shield 2024, anunciaron su retiro una vez concluida la campaña.

Lejos de frenar el impulso, la franquicia que lideran Jorge y José Más junto a David Beckham trabaja intensamente en una reorganización del plantel que mantenga al equipo entre los protagonistas del fútbol estadounidense.

FÚTBOL Igualan a Lionel Messi en la lucha por la "Bota de Oro" de la MLS

FÚTBOL ¡Otro que se le va al Inter Miami! Jordi Alba anuncia su retiro al final de esta temporada

Messi, el eje del nuevo proyecto del Inter Miami

Mientras se define el futuro inmediato, Lionel Messi sigue siendo el centro de la estrategia deportiva y comercial del club. Las conversaciones por su renovación contractual continúan avanzando, con un horizonte claro: la defensa del título mundial en 2026 con la selección argentina, precisamente en el país donde actualmente juega.

El vínculo entre el argentino y la franquicia trasciende el plano deportivo. La marca Messi ya forma parte de la Academia del club, y su llegada generó un crecimiento económico sin precedentes: los ingresos pasaron de USD 50 millones a 130 millones en 2023, con proyecciones que alcanzarían USD 300 millones en 2025.

El fenómeno también se refleja en el incremento del valor de las entradas, el auge en la venta de camisetas y el aumento de patrocinios internacionales, consolidando al Inter Miami como un referente global.

Un exmadridista, el primer refuerzo en la era post-Busquets y Alba

La salida de dos referentes como Busquets y Alba deja un vacío futbolístico y simbólico que el club busca llenar con fichajes de jerarquía. El primero en la lista es Sergio Reguilón, ex lateral del Real Madrid y Tottenham, quien ya tendría un principio de acuerdo con la institución.

Según el periodista Fabrizio Romano, el jugador español, de 28 años, rechazó ofertas millonarias del fútbol iraní y de equipos de LaLiga para aceptar el proyecto de la MLS y unirse al equipo de Messi. Reguilón llegaría para ocupar el lugar de Alba y convertirse en un nuevo socio ofensivo del capitán rosado.

Dos refuerzos más en camino y una renovación clave

Desde Miami aseguran que el mercado aún no ha terminado. “Habrá dos nombres potentes más”, deslizan fuentes del club, aunque todavía no se revelaron los candidatos. Además, se rumorea que Luis Suárez recibió una oferta de renovación, que está evaluando con su entorno.

La prioridad es mantener un núcleo competitivo en torno a Messi, capaz de sostener el rendimiento en la MLS 2025 y al mismo tiempo preparar el recambio generacional para el futuro.

Picsart_25-07-13_18-31-23-636.png El delantero argentino del Inter Miami, Lionel Messi (D), celebra con el uruguayo Luis Suárez tras anotar el segundo gol de su equipo en un partido. CHANDAN KHANNA / AFP

El sueño intacto: conquistar la MLS con Messi al mando

Sin Busquets ni Alba, el Inter Miami afrontará una transformación estratégica, pero conserva la ambición intacta: ganar su primera MLS con Messi como líder.

La dirección deportiva confía en que los nuevos refuerzos aporten frescura y equilibrio a un plantel que combina experiencia internacional y jóvenes talentos formados en la academia local.

En Fort Lauderdale, el mensaje es claro: se termina una era dorada, pero empieza otra que promete ser igual de histórica.