jueves 9  de  octubre 2025
Fútbol

¿Qué busca el Inter Miami para sustituir a Alba y Busquets?

Tras el anuncio del retiro de Sergio Busquets y Jordi Alba, el Inter Miami se prepara para una profunda reestructuración. Con Messi como pilar central, la franquicia apunta a fichajes de peso para seguir compitiendo por el título de la MLS y sostener su crecimiento global.

El español Sergio Busquets (izquierda) y el argentino Lionel Messi, del Inter Miami, celebran tras un gol de su club en un partido, el 28 de mayo de 2025.

El español Sergio Busquets (izquierda) y el argentino Lionel Messi, del Inter Miami, celebran tras un gol de su club en un partido, el 28 de mayo de 2025.

AFP
Por Pedro Felipe Hernández

Cuando restan apenas dos partidos para el cierre de la temporada regular de la MLS, el Inter Miami ya mira más allá de los playoffs. El conjunto dirigido por Javier Mascherano se prepara para luchar por el título en una atmósfera de nostalgia: Sergio Busquets y Jordi Alba, pilares en la conquista de la Leagues Cup 2023 y el Supporter’s Shield 2024, anunciaron su retiro una vez concluida la campaña.

Lejos de frenar el impulso, la franquicia que lideran Jorge y José Más junto a David Beckham trabaja intensamente en una reorganización del plantel que mantenga al equipo entre los protagonistas del fútbol estadounidense.

Lee además
El español Jordi Alba, del Inter Miami, maneja el balón en un partido contra el San José Earthquakes, el 14 de mayo de 2025.
FÚTBOL

¡Otro que se le va al Inter Miami! Jordi Alba anuncia su retiro al final de esta temporada
El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, abandona la cancha luego de sufrir una lesión en un partido, el 2 de agosto de 2025.
FÚTBOL

Igualan a Lionel Messi en la lucha por la "Bota de Oro" de la MLS

Messi, el eje del nuevo proyecto del Inter Miami

Mientras se define el futuro inmediato, Lionel Messi sigue siendo el centro de la estrategia deportiva y comercial del club. Las conversaciones por su renovación contractual continúan avanzando, con un horizonte claro: la defensa del título mundial en 2026 con la selección argentina, precisamente en el país donde actualmente juega.

El vínculo entre el argentino y la franquicia trasciende el plano deportivo. La marca Messi ya forma parte de la Academia del club, y su llegada generó un crecimiento económico sin precedentes: los ingresos pasaron de USD 50 millones a 130 millones en 2023, con proyecciones que alcanzarían USD 300 millones en 2025.

El fenómeno también se refleja en el incremento del valor de las entradas, el auge en la venta de camisetas y el aumento de patrocinios internacionales, consolidando al Inter Miami como un referente global.

Un exmadridista, el primer refuerzo en la era post-Busquets y Alba

La salida de dos referentes como Busquets y Alba deja un vacío futbolístico y simbólico que el club busca llenar con fichajes de jerarquía. El primero en la lista es Sergio Reguilón, ex lateral del Real Madrid y Tottenham, quien ya tendría un principio de acuerdo con la institución.

Según el periodista Fabrizio Romano, el jugador español, de 28 años, rechazó ofertas millonarias del fútbol iraní y de equipos de LaLiga para aceptar el proyecto de la MLS y unirse al equipo de Messi. Reguilón llegaría para ocupar el lugar de Alba y convertirse en un nuevo socio ofensivo del capitán rosado.

Dos refuerzos más en camino y una renovación clave

Desde Miami aseguran que el mercado aún no ha terminado. “Habrá dos nombres potentes más”, deslizan fuentes del club, aunque todavía no se revelaron los candidatos. Además, se rumorea que Luis Suárez recibió una oferta de renovación, que está evaluando con su entorno.

La prioridad es mantener un núcleo competitivo en torno a Messi, capaz de sostener el rendimiento en la MLS 2025 y al mismo tiempo preparar el recambio generacional para el futuro.

Picsart_25-07-13_18-31-23-636.png
El delantero argentino del Inter Miami, Lionel Messi (D), celebra con el uruguayo Luis Suárez tras anotar el segundo gol de su equipo en un partido.

El delantero argentino del Inter Miami, Lionel Messi (D), celebra con el uruguayo Luis Suárez tras anotar el segundo gol de su equipo en un partido.

El sueño intacto: conquistar la MLS con Messi al mando

Sin Busquets ni Alba, el Inter Miami afrontará una transformación estratégica, pero conserva la ambición intacta: ganar su primera MLS con Messi como líder.

La dirección deportiva confía en que los nuevos refuerzos aporten frescura y equilibrio a un plantel que combina experiencia internacional y jóvenes talentos formados en la academia local.

En Fort Lauderdale, el mensaje es claro: se termina una era dorada, pero empieza otra que promete ser igual de histórica.

Temas
Te puede interesar

Inter Miami gana sobrado en el dia de Sergio Busquets

Inter Miami en alerta: 14 jugadores finalizan contrato en diciembre 2025, incluido Sergio Busquets

Mascherano defiende a capa y espada a Rodrigo De Paul en el Inter Miami

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Donald Trump habla con la prensa en la Casa Blanca, en Washington D.C.
Fin de la guerra

Israel y Hamás alcanzan acuerdo para alto el fuego en Gaza; Trump cree que rehenes regresarán a casa el lunes

Israelíes celebran el acuerdo del cese al fuego gracias al plan del presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
MEDIO ORIENTE

Israel: "Todas las partes firmaron primera fase del plan Trump" para cese el fuego en Gaza

El incidente tuvo lugar en una vivienda situada en el 1039 NW de la 26 calle, en el norte del condado Miami-Dade
SUCESOS

Tiroteo en Allapattah: un sospechoso muerto y dos policías heridos tras intercambio de disparos

Avioneta en pleno vuelo, imagen referencial.
SUCESOS

Cae avioneta en los Everglades de Florida con dos personas a bordo

La presentadoras de La Mesa Caliente: Verónica Bastos, Myrka Dellanos y Giselle Blondet.
CONTROVERSIA

Myrka Dellanos comparte mensaje tras salida de Telemundo

Te puede interesar

Imagen satelital cortesía de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y la Subdivisión de Meteorología Regional (RAMMB) muestra el huracán Helene azotando el Caribe el 24 de septiembre de 2024.
¿Más huracanes?

El fenómeno climático "La Niña" está de vuelta, ¿cuál será el impacto en el mundo?

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Soldados de la Guardia Nacional.
SEGURIDAD NACIONAL

Cientos de soldados comienzan despliegue en Chicago ante el caos

El incidente tuvo lugar en una vivienda situada en el 1039 NW de la 26 calle, en el norte del condado Miami-Dade
SUCESOS

Tiroteo en Allapattah: un sospechoso muerto y dos policías heridos tras intercambio de disparos

Israelíes celebran el acuerdo del cese al fuego gracias al plan del presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
MEDIO ORIENTE

Israel: "Todas las partes firmaron primera fase del plan Trump" para cese el fuego en Gaza

Alina García, supervisora de elecciones del condado Miami-Dade
TODAS LAS ELECCIONES

Miami-Dade anuncia pruebas de precisión del sistema electoral para comicios del 4 de noviembre