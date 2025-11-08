sábado 8  de  noviembre 2025
FÚTBOL

Inter Miami de Lionel Messi afronta un partido con obligación de ganar en los playoffs

Luego de que la temporada pasada terminara mucho antes de lo esperado por el Inter Miami, la escuadra rosa vivirá una "final" ante Nashville este sábado

El delantero argentino del Inter de Miami, Lionel Messi, celebra su primer gol durante un partido de la temporada regular de la Major League Soccer (MLS) entre su club y el DC United en el Chase Stadium en Fort Lauderdale, Florida, el 20 de septiembre de 2025.

Chris Arjoon / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Con los fantasmas del año pasado sobrevolando, el Inter Miami de Lionel Messi está obligado a ganar el sábado al Nashville SC para evitar un nuevo fracaso en los playoffs de la liga norteamericana (MLS).

El partido definirá al vencedor de esta eliminatoria de primera ronda, que está empatada a un triunfo por bando después de la derrota del Inter la semana pasada en Nashville.

El equipo que dirige Javier Mascherano encara el duelo definitivo, este sábado, ante su público, la misma situación que vivió el año pasado cuando sufrió una chocante eliminación a manos del Atlanta United.

Un segundo tropiezo a las primeras de cambio implicaría que el Inter cierre otra temporada sin títulos, tras su participación en la Copa de Campeones de la Concacaf, Leagues Cup y Mundial de Clubes.

En caso de derrota, el choque ante Nashville será también un triste cierre a las extraordinarias carreras de los españoles Jordi Alba y Sergio Busquets, quienes colgarán las botas al término de los playoffs.

Toda la presión, de esta forma, estará sobre los hombros de los jugadores del Inter, el club con mayor presupuesto de la MLS con diferencia, y del propio Mascherano.

El "Jefecito", sustituto de Gerardo Martino tras la debacle del año pasado, se ve además obligado a modificar su once habitual por la baja de Luis Suárez.

El delantero uruguayo recibió el miércoles una nueva suspensión de la MLS, esta vez de un partido, por una patada al hondureño Andy Nájar en el juego anterior que no fue sancionada sobre el césped.

El castigo "me pareció muy raro porque es una jugada que fue revisada por el VAR en tiempo real y no sugirió ninguna sanción de parte del árbitro", dijo este viernes Mascherano. "Como dijo el club, aceptamos la decisión, pero no la compartimos".

Además de los retoques en la línea ofensiva, el joven timonel argentino tiene también que ajustar una defensa que sufrió en el anterior partido ante el peligroso ataque de Nashville, encabezado por el ariete inglés Sam Surridge y por el mediapunta alemán Hany Mukhtar.

Jornada de definiciones

Para Messi también resulta crucial romper el maleficio de la primera ronda, que el Inter nunca ha superado desde su debut en la MLS en 2020, y seguir pugnando por su primer título de la liga norteamericana.

El astro argentino, de 38 años, acaba de extender hasta 2028 su compromiso con el club floridano, al que puede seguir vinculado tras su retiro como accionista.

Hasta ahora, únicamente tres equipos han superado la primera ronda este año.

Philadelphia Union, primer sembrado de la Conferencia Este, es el único clasificado en ese sector.

También avanzaron Los Ángeles FC y Vancouver Whitecaps, liderados por el surcoreano Son Heung-Min y el alemán Thomas Müller, respectivamente, que se medirán en una apasionante semifinal de la Conferencia Oeste.

El San Diego FC del mexicano Hirving "Chucky" Lozano, primer cabeza de serie del Oeste, tendrá que superar el duelo de desempate el domingo frente al aguerrido Portland Timbers.

El otro boleto por el Oeste lo disputarán el sábado Minnesota United y Seattle Sounders.

En el Este se enfrentarán el sábado el FC Cincinnati y el Columbus Crew, un choque del que saldría el eventual próximo rival del Inter Miami en caso de que también clasifique.

FUENTE: AFP

