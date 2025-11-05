miércoles 5  de  noviembre 2025
Lionel Messi lidera el equipo ideal de la MLS 2025 tras ganar la Bota de Oro con Inter Miami

Lionel Messi fue incluido nuevamente en el once ideal de la MLS 2025 tras anotar 29 goles en 28 partidos con Inter Miami. El astro argentino es favorito para llevarse el premio MVP de la temporada.

Lionel Messi # 10 del Inter Miami CF posa con el Icon of the Match Award después del partido de la MLS entre Nashville SC e Inter Miami CF en GEODIS Park el 18 de octubre de 2025 en Nashville, Tennessee.

Lionel Messi # 10 del Inter Miami CF posa con el Icon of the Match Award después del partido de la MLS entre Nashville SC e Inter Miami CF en GEODIS Park el 18 de octubre de 2025 en Nashville, Tennessee. 

Johnnie Izquierdo/Getty Images/AFP
Por Pedro Felipe Hernández

Lionel Messi sigue dejando huella en el fútbol norteamericano. El astro argentino fue incluido nuevamente en el equipo ideal de la temporada 2025 de la Major League Soccer (MLS), después de una campaña sobresaliente con el Inter Miami, en la que anotó 29 goles en 28 partidos y conquistó su primera Bota de Oro en la liga estadounidense.

La MLS anunció este miércoles el once ideal del año, conformado por la votación de periodistas, jugadores y personal técnico de las 30 franquicias, al cierre de la fase regular. A pesar del dominio ofensivo de Messi, ninguna otra figura del Inter Miami fue seleccionada, dejando fuera a sus reconocidos compañeros Luis Suárez, Jordi Alba, Sergio Busquets y Rodrigo De Paul, quien se unió al club en julio.

Lionel Messi (#10) del Inter Miami CF observa desde el césped durante el partido de playoffs de la MLS Cup 2025 entre el Nashville SC y el Inter Miami CF en el GEODIS Park el 1 de noviembre de 2025 en Nashville, Tennessee. 
El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, reacciona después de la derrota de su equipo ante el FC Cincinnati, el 16 de julio de 2025.
El único otro futbolista sudamericano que acompaña a Messi en el equipo ideal es el brasileño Evander, mediocampista del FC Cincinnati, quien también figura entre los candidatos al premio de Jugador Más Valioso (MVP) junto con Denis Bouanga (LAFC), Anders Dreyer (San Diego FC) y Sam Surridge (Nashville SC).

El once ideal se completa con el portero canadiense Dayne St. Clair (Minnesota United); los defensores Tristan Blackmon (Vancouver Whitecaps), Alex Freeman (Orlando City), Kai Wagner y Jakob Glesnes (Philadelphia Union); y los mediocampistas Cristian Roldán (Seattle Sounders) y Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps).

Picsart_25-10-01_14-49-19-349
El delantero argentino del Inter Miami, el delantero argentino # 10 Lionel Messi (2L), recibe un pase del delantero uruguayo del Inter Miami, Luis Suárez, mientras es desafiado por el centrocampista estadounidense # 23 Kellyn Acosta, y el defensa canadiense # 16 Joel Waterman durante el partido de fútbol de la temporada regular de la Major League Soccer (MLS) entre el Inter Miami CF y el Chicago Fire FC en el Chase Stadium en Fort Lauderdale, Florida, el 30 de septiembre de 2025.

El delantero argentino del Inter Miami, el delantero argentino # 10 Lionel Messi (2L), recibe un pase del delantero uruguayo del Inter Miami, Luis Suárez, mientras es desafiado por el centrocampista estadounidense # 23 Kellyn Acosta, y el defensa canadiense # 16 Joel Waterman durante el partido de fútbol de la temporada regular de la Major League Soccer (MLS) entre el Inter Miami CF y el Chicago Fire FC en el Chase Stadium en Fort Lauderdale, Florida, el 30 de septiembre de 2025.

En comparación con 2024, la presencia latina en el once ideal disminuyó considerablemente: el año pasado figuraban cinco sudamericanos, entre ellos Messi, Evander, el argentino Luciano Acosta y los colombianos “Cucho” Hernández y Yeimar Gómez.

A sus 38 años, Messi continúa demostrando su vigencia y liderazgo en la MLS, donde se ha convertido en el rostro más influyente del campeonato y en un ícono del Inter Miami CF, franquicia que sigue ganando protagonismo mundial desde su llegada.

Con esta nueva distinción y su impresionante rendimiento goleador, Lionel Messi parte como el gran favorito para revalidar el premio al Jugador Más Valioso de la temporada 2025, consolidando su estatus como el máximo referente del fútbol en Estados Unidos.

