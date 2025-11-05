miércoles 5  de  noviembre 2025
MLS suspende a Suárez para juego decisivo de playoffs con Inter Miami

El Comité Disciplinario de la MLS suspendió al veterano delantero por "conducta violenta" durante el segundo partido de la serie de "Las Garzas" ante Nashville

Luis Suárez, del Inter Miami CF, reacciona durante la semifinal de la Leagues Cup entre su club y el Orlando City en el Chase Stadium, el 27 de agosto de 2025 en Fort Lauderdale, Florida.

Luis Suárez, del Inter Miami CF, reacciona durante la semifinal de la Leagues Cup entre su club y el Orlando City en el Chase Stadium, el 27 de agosto de 2025 en Fort Lauderdale, Florida. 

Megan Briggs / Getty Images / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El uruguayo Luis Suárez recibió este miércoles un partido de sanción por golpear a un rival, un castigo que lo apartará del juego decisivo de primera ronda de playoffs de la MLS entre Inter Miami y Nashville SC.

El Comité Disciplinario de la liga norteamericana (MLS) suspendió al veterano delantero, de 38 años, por "conducta violenta" durante el segundo partido de la serie de "Las Garzas" ante Nashville.

El delantero del Santos, Neymar, calienta antes de un partido de semifinal del Campeonato Paulista A1 ante el Corinthians en la Arena Corinthians de Sao Paulo, el 9 de marzo de 2025. 
Vuelven a surgir reportes de un interés del Inter Miami por Neymar
David Ruiz #41 del Inter Miami CF controla el balón durante el partido de la MLS entre el DC United y el Inter Miami CF en el Audi Field el 23 de agosto de 2025 en Washington, D.C. 
Inter Miami renueva a una perla hondureña que seguirá siendo pieza clave del club

En el minuto 71 de ese juego, disputado el sábado, Suárez le dio una patada al hondureño Andy Nájar durante una acción ofensiva en el área rival.

El atacante charrúa no recibió ninguna amonestación en la jugada.

El Inter fue derrotado en ese partido 2-1, por lo que la eliminatoria quedó empatada 1-1 en el global y se definirá en el tercer y último partido el sábado en la cancha del Inter.

El equipo que lidera Lionel Messi se arriesga a una eliminación temprana como la de la temporada pasada, que lo condenaría a un nuevo año sin levantar títulos.

Suárez es el socio habitual de Messi en el ataque, con una producción esta temporada de 10 goles en 28 partidos.

El uruguayo ya fue suspendido tres encuentros por la MLS en septiembre por escupir a un rival al término de la derrota en la final de la Leagues Cup contra el Seattle Sounders.

Dowman hace historia en la Champions

El centrocampista del Arsenal, Max Dowman, se convirtió este martes en el jugador más joven en haber disputado un partido de Liga de Campeones, tras entrar desde el banquillo en el minuto 73 durante la victoria contra el Slavia de Praga.

Dowman, de 15 años y 308 días, supera al delantero alemán Youssoufa Moukoko, actual jugador del Copenhague, que en 2020 jugó con el Borussia Dortmund contra el Zenit Saint Petersburgo cuando contaba con 16 años y 18 días.

El 23 de agosto, Dowman debutó en Premier League en la goleada 5-0 contra el Leeds, convirtiéndose en el segundo jugador más joven de esa competición, solo superado por su compañero de equipo Ethan Nwaneri, que era 53 días más joven cuando debutó en 2022.

FUENTE: AFP

