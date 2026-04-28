martes 28  de  abril 2026
Fútbol

Julián Álvarez sueña con hacer historia en Atlético de Madrid antes de semifinal ante Arsenal

Julián Álvarez aseguró que Atlético de Madrid quiere hacer historia y llegar a la final de Champions ante Arsenal. Griezmann recordó la final perdida de 2016.

El delantero español del Barcelona, Lamine Yamal (izq.), disputa el balón con el delantero argentino del Atlético de Madrid, Julián Álvarez (izq.), durante el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la UEFA entre el FC Barcelona y el Club Atlético de Madrid en el Camp Nou de Barcelona el 8 de abril de 2026.&nbsp;

El delantero español del Barcelona, Lamine Yamal (izq.), disputa el balón con el delantero argentino del Atlético de Madrid, Julián Álvarez (izq.), durante el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la UEFA entre el FC Barcelona y el Club Atlético de Madrid en el Camp Nou de Barcelona el 8 de abril de 2026. 

Lluis GENE / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

Julián Álvarez dejó claro que quiere marcar una época con Atlético de Madrid y aseguró que el equipo está enfocado en alcanzar la final de la UEFA Champions League, antes del duelo de ida de semifinales frente a Arsenal.

El delantero argentino expresó su ilusión por disputar todos los partidos posibles de la temporada y conquistar un logro histórico con el conjunto rojiblanco.

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“Estamos haciendo una temporada muy buena. Si llegamos a la final vamos a jugar todos los partidos de la temporada, así que nos enfocamos en eso, y la historia la queremos hacer nosotros”.

Atlético busca el pase a la final de Budapest

El equipo dirigido por Diego Simeone recibirá al Arsenal este miércoles con el objetivo de acercarse a la final de Budapest. El Atlético ya disputó una campaña exigente entre LaLiga, Champions y Copa del Rey.

Álvarez aseguró estar en plenitud física y destacó la fortaleza mental del grupo tras perder recientemente la final copera ante Real Sociedad.

“Estamos muy bien, muy fuertes, muy unidos, con un objetivo muy claro”.

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El delantero argentino del Atlético de Madrid, Julián Álvarez (número 19), celebra el primer gol de su equipo junto al delantero francés del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann (número 7), durante el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la UEFA entre el FC Barcelona y el Club Atlético de Madrid en el Camp Nou de Barcelona, el 8 de abril de 2026.

El delantero argentino del Atlético de Madrid, Julián Álvarez (número 19), celebra el primer gol de su equipo junto al delantero francés del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann (número 7), durante el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la UEFA entre el FC Barcelona y el Club Atlético de Madrid en el Camp Nou de Barcelona, el 8 de abril de 2026.

Julián Álvarez ignora rumores de salida

En las últimas semanas surgieron versiones sobre un posible interés de grandes clubes europeos en ficharlo, pero el atacante fue contundente al restar importancia a esos comentarios.

“Trato de no dar mucha importancia a lo que dicen. Estamos en la parte más importante de la temporada”.

También criticó el impacto de las redes sociales en la difusión de rumores sin fundamento.

“Se empieza a hacer una bola de mentiras”.

Griezmann y la espina de la Champions 2016

Por su parte, Antoine Griezmann reconoció que todavía le duele el penal fallado en la final de Champions de 2016 ante Real Madrid en Milán.

El francés admitió que ganar la Orejona sería la única forma de cerrar esa herida deportiva antes de su posible salida rumbo a Estados Unidos.

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