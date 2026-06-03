Del Mundial de 1982 al de 2030: el Santiago Bernabéu de Madrid se prepara para otra cita con la historia

Vista del estadio antes del partido de fútbol de la liga española entre el Real Madrid CF y el FC Barcelona en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid el 26 de octubre de 2025. (Foto de Javier Soriano / AFP)

Una vista general del estadio Santiago Bernabéu en Madrid, España, el viernes 30 de noviembre de 2018.

El Santiago Bernabéu está a un paso de volver a convertirse en el centro del planeta fútbol. Diversas informaciones publicadas por Diario AS señalan que el estadio del Real Madrid es el gran favorito para albergar la final de la Copa del Mundo de 2030, un torneo que organizarán conjuntamente España, Portugal y Marruecos. De concretarse, el coliseo madridista volvería a ser escenario de una final mundialista 48 años después de la celebrada en 1982.

El 11 de julio de 1982, ante cerca de 90.000 espectadores, el Santiago Bernabéu acogió la final de la Copa del Mundo de España 1982 entre Italia y Alemania Federal. El encuentro terminó con victoria italiana por 3-1, permitiendo a la "Azzurra" conquistar su tercer Mundial.

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Los goles de la final

Paolo Rossi (57') – Italia 1-0 Alemania Federal.

Marco Tardelli (69') – Italia 2-0 Alemania Federal.

Alessandro Altobelli (81') – Italia 3-0 Alemania Federal.

Paul Breitner (83') – Italia 3-1 Alemania Federal.

Los protagonistas de aquella noche

Italia llegó a la final liderada por Paolo Rossi, quien terminó como máximo goleador del torneo y fue una de las grandes figuras del campeonato. Además, el capitán Dino Zoff levantó la Copa del Mundo a los 40 años, convirtiéndose en el jugador más veterano en conquistar un Mundial.

Entre los momentos más recordados de aquella final destacan:

El penalti fallado por Antonio Cabrini en la primera parte.

El inolvidable grito de celebración de Marco Tardelli tras marcar el 2-0.

El gesto del presidente italiano Sandro Pertini celebrando en el palco antes del final del encuentro.

La consagración definitiva de Paolo Rossi como héroe nacional.

El Bernabéu de 1982 vs el Bernabéu de 2030

La diferencia entre ambos estadios es prácticamente la de dos épocas distintas del fútbol.

Santiago Bernabéu 1982

Estadio abierto y sin cubierta.

Marcadores electrónicos básicos.

Gradas más cercanas al concepto clásico de los años 80.

Sin pantallas gigantes envolventes.

Infraestructura enfocada exclusivamente al fútbol.

Capacidad cercana a los 90.000 espectadores para la final mundialista.

Santiago Bernabéu 2030

Cubierta retráctil de última generación.

Videomarcador 360 grados alrededor del estadio.

Tecnología de iluminación y sonido de nivel internacional.

Césped retráctil y sistema de conservación subterráneo.

Espacios VIP, zonas comerciales y experiencia inmersiva para aficionados.

Uno de los estadios más modernos y tecnológicos del mundo.

Picsart_25-01-17_18-05-06-601.jpg Representantes del Miami Dolphins posan con las camisas del equipo de NFL junto al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez en el Santiago Bernabéu de España @RealMadrid

Un escenario con enorme simbolismo

Si la FIFA confirma definitivamente al Bernabéu como sede de la final de 2030, Madrid entrará en un grupo muy reducido de ciudades que han acogido más de una final mundialista. Además, el estadio del Real Madrid reforzará su condición de recinto histórico, después de haber sido sede de una final de Eurocopa, una final de Mundial y múltiples finales continentales.

La imagen en blanco y negro de 1982 y la moderna postal del Bernabéu actual reflejan la evolución del fútbol mundial. Casi medio siglo después, el mismo escenario podría volver a coronar a un campeón del mundo, esta vez en uno de los estadios más avanzados jamás construidos.