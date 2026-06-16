martes 16  de  junio 2026
Fútbol

Irán rescata un empate ante Nueva Zelanda en un debut mundialista marcado por la tensión política

Irán empató 2-2 con Nueva Zelanda en su debut en el Mundial 2026. El partido en Los Ángeles estuvo marcado por protestas políticas y dejó al Grupo G completamente igualado.

El delantero neozelandés Elijah Just, número 11 del ranking, anota el segundo gol de su equipo ante el portero iraní Alireza Beiranvand, número 1 del ranking, durante el partido de fútbol del Grupo G de la Copa Mundial de 2026 entre Irán y Nueva Zelanda

El delantero neozelandés Elijah Just, número 11 del ranking, anota el segundo gol de su equipo ante el portero iraní Alireza Beiranvand, número 1 del ranking, durante el partido de fútbol del Grupo G de la Copa Mundial de 2026 entre Irán y Nueva Zelanda

AFP
Por Pedro Felipe Hernández

Irán evitó la derrota en su estreno en el Mundial 2026 al empatar 2-2 con Nueva Zelanda este lunes en el SoFi Stadium de Los Ángeles, en un partido correspondiente al Grupo G que estuvo marcado por la tensión política y las protestas de sectores de la diáspora iraní.

La gran figura del encuentro fue Elijah Just, autor de los dos goles neozelandeses. El atacante abrió el marcador apenas al minuto 7 y volvió a adelantar a su selección al 55, pero Irán respondió en ambas ocasiones para rescatar un valioso punto.

Lee además
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asiste a una cena de trabajo con los líderes del G7 durante la cumbre del G7 en Evian, en el centro-este de Francia, el 15 de junio de 2026.
Negociaciones

Trump niega que EEUU vaya a pagar $300 millones a Irán: "Es parte de una campaña de noticias falsas"
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, durante una conferencia de prensa en Jerusalén, el 15 de junio de 2026.
Política

Netanyahu anuncia que se presentará a las próximas elecciones generales de Israel

Ramin Rezaeian igualó transitoriamente a los 32 minutos, mientras que Mohamad Mohebi firmó el definitivo 2-2 al minuto 64, resultado que dejó completamente equilibrado el Grupo G.

Horas antes, Bélgica y Egipto también habían empatado 1-1, por lo que las cuatro selecciones suman una unidad tras la primera jornada de la fase de grupos.

Más allá de lo deportivo, el debut iraní estuvo rodeado por un ambiente de alta tensión debido a las manifestaciones de opositores al gobierno de Teherán. A las afueras del estadio y en las tribunas se observaron símbolos y banderas prerrevolucionarias, pese a las advertencias de la FIFA sobre la prohibición de mensajes políticos durante la competición.

Durante la interpretación del himno iraní se escuchó una mezcla de aplausos y abucheos, reflejo de la división existente entre los aficionados presentes. Sin embargo, el contexto extradeportivo no afectó el desempeño de los jugadores, que lograron reaccionar dos veces para evitar la derrota.

El encuentro también despertó interés por la presencia del defensor neozelandés Tim Payne, quien se convirtió recientemente en un fenómeno viral en redes sociales al multiplicar exponencialmente su número de seguidores en Instagram.

Con este resultado, Irán y Nueva Zelanda mantienen intactas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda en uno de los grupos más equilibrados del torneo.

Temas
Te puede interesar

Macron asegura que portaaviones Charles de Gaulle podría estar en el golfo Pérsico en pocos días

EEUU e Irán alcanzan un acuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente

Trump anuncia acuerdo de paz con Irán; el levantamiento del bloqueo de Ormuz será tras la firma oficial del pacto

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Los trabajadores revisan sus teléfonos celulares después de un temblor causado por un terremoto de magnitud 6,5 en La Habana, el 8 de junio de 2026.
Cuba

Reportan nuevo sismo con una magnitud de 5,3 frente a las costas de Pinar del Río

Un caza bombardero estadounidense del portaviones Abraham Lincoln que continúa sus operaciones aéreas contra objetivos militares en Irán mientras navega en aguas regionales.
PLAN DE PAZ

EEUU e Irán alcanzan un acuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente

Una madre y su hija de 22 años enfrentan simultáneamente dos diagnósticos de cáncer, una situación que ha puesto a prueba su fortaleza emocional, física y económica. Hoy, piden el apoyo de la comunidad para poder continuar con sus tratamientos.
GoFundMe

Familia venezolana en Doral enfrenta doble diagnóstico de cáncer y pide apoyo a la comunidad

Roberto García Cabrejas 
BAJO LA LUPA

De refugiado político a paladín del régimen de La Habana y detractor de EEUU

Imagen referencial de un helicóptero de MDFR.
INCENDIO

Emergencia en centro de operaciones de Miami-Dade moviliza a decenas de rescatistas

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asiste a una cena de trabajo con los líderes del G7 durante la cumbre del G7 en Evian, en el centro-este de Francia, el 15 de junio de 2026.
Negociaciones

Trump niega que EEUU vaya a pagar $300 millones a Irán: "Es parte de una campaña de noticias falsas"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Nuevas directrices amplían el intercambio de información entre instituciones financieras y agencias federales en EEUU.
FINANZA E INMIGRACIÓN

Nuevas reglas facilitan intercambio de información entre bancos y autoridades federales

Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
FIFA 2026

El trofeo original de la Copa Mundial visita la Freedom Tower en plena fiesta futbolística de Miami

Imagen referencial.
ACCIÓN LEGAL

Demandan en Florida lenguaje de papeleta que ampliaría exención de impuestos a viviendas

Buques en el Estrecho de Hormuz, frente a la ciudad portuaria de Khasab en la península Musandam del norte de Omán el 17 de mayo de 2026.
MEMORANDO

Trump: Buques salen del Estrecho de Ormuz y el viernes quedaría completamente abierto