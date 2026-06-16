Irán rescata un empate ante Nueva Zelanda en un debut mundialista marcado por la tensión política

El delantero neozelandés Elijah Just, número 11 del ranking, anota el segundo gol de su equipo ante el portero iraní Alireza Beiranvand, número 1 del ranking, durante el partido de fútbol del Grupo G de la Copa Mundial de 2026 entre Irán y Nueva Zelanda

Irán evitó la derrota en su estreno en el Mundial 2026 al empatar 2-2 con Nueva Zelanda este lunes en el SoFi Stadium de Los Ángeles, en un partido correspondiente al Grupo G que estuvo marcado por la tensión política y las protestas de sectores de la diáspora iraní.

La gran figura del encuentro fue Elijah Just, autor de los dos goles neozelandeses. El atacante abrió el marcador apenas al minuto 7 y volvió a adelantar a su selección al 55, pero Irán respondió en ambas ocasiones para rescatar un valioso punto.

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Ramin Rezaeian igualó transitoriamente a los 32 minutos, mientras que Mohamad Mohebi firmó el definitivo 2-2 al minuto 64, resultado que dejó completamente equilibrado el Grupo G.

Horas antes, Bélgica y Egipto también habían empatado 1-1, por lo que las cuatro selecciones suman una unidad tras la primera jornada de la fase de grupos.

Más allá de lo deportivo, el debut iraní estuvo rodeado por un ambiente de alta tensión debido a las manifestaciones de opositores al gobierno de Teherán. A las afueras del estadio y en las tribunas se observaron símbolos y banderas prerrevolucionarias, pese a las advertencias de la FIFA sobre la prohibición de mensajes políticos durante la competición.

Durante la interpretación del himno iraní se escuchó una mezcla de aplausos y abucheos, reflejo de la división existente entre los aficionados presentes. Sin embargo, el contexto extradeportivo no afectó el desempeño de los jugadores, que lograron reaccionar dos veces para evitar la derrota.

El encuentro también despertó interés por la presencia del defensor neozelandés Tim Payne, quien se convirtió recientemente en un fenómeno viral en redes sociales al multiplicar exponencialmente su número de seguidores en Instagram.

Con este resultado, Irán y Nueva Zelanda mantienen intactas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda en uno de los grupos más equilibrados del torneo.